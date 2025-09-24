Argentinos não acreditam em virada do River contra Palmeiras: 'Outro nível'

Palmeiras e River Plate decidem hoje, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, quem avança à semifinal da Copa Libertadores.

O time argentino precisa reverter a vantagem de um gol, e fez isso na última vez que visitou o estádio palmeirense pela semifinal da Libertadores de 2020 (vitória por 2 a 0, mas o Alviverde avançou à final após o 3 a 0 em Avellaneda). No entanto, para quem acompanha os "milionários" de perto, uma nova vitória em São Paulo é pouco provável no atual cenário.

Outro River, e outro Palmeiras

O UOL conversou com jornalistas argentinos antes do duelo, e a opinião deles é unanime: o Palmeiras é muito favorito para se classificar.

Outro ponto em comum nas análises são as críticas ao segundo ciclo de Marcelo Gallardo no River. A equipe está muito longe ser a mesma ameaça que foi ao Palmeiras na Copa Libertadores de 2020.

Além disso, todos apontaram que o atual elenco do River Plate é muito inferior àquele que fez frente ao Palmeiras no Allianz Parque. O River tinha Rafael Borré (hoje no Inter) em grande fase no ataque — posteriormente foi negociado com o Eintracht Frankfurt —, De La Cruz (hoje no Fla), e Nacho Fernández, Montiel e Enzo Pérez em outro nível técnico.

O time do Palmeiras também passou por uma grande reformulação em 2025, e hoje vive o seu melhor momento com Vitor Roque e Flaco López em destaque. O Alviverde tinha um time com reforços bem menos expressivos em relação ao time montado em 2025 com quase R$ 700 milhões investidos.

Veja as análises dos jornalistas argentinos

No geral, a percepção é que o River não é candidato a virar essa série porque o seu presente futebolístico é muito mais baixo que em 2021. A expectativa do torcedor é baixa. O Palmeiras é o melhor time da Libertadores de longe.

Juan Cortese, TyC Sports

É outro time [em relação ao de 2021]. Quando o River Plate teve jogos difíceis não esteve à altura. É difícil, não há muito ânimo e entusiasmo nos torcedores, eles não veem isso possível como naquela vez. A diferença é que é um gol só, o River tem jogadores de grandes batalhas, como os campeões do mundo (Montiel e Acuña). Há muita consciência de que o Palmeiras é um time muito forte, e o River não tem estado à altura ultimamente. Há esperança, mas é muito pouca.

Diego Borinsky, rádio Cadena 3

O River de 2021 tinha uma outra equipe e outra energia. O River do segundo ciclo de Gallardo teve lampejos daquele, mas nunca terminou de aparecer como um todo. Se pode repetir o que aconteceu aquela vez? Um acredita que sim pela história do clube, mas em uma análise baseada no futebol há um pouco mais de desconfiança. O River tem jogadores, tem hierarquia e ímpeto para remontar um gol da série. Mas a realidade hoje é que o Palmeiras é o favorito, está em uma melhor forma, outro nível.

Vai ser necessário que o River suba muito mais o nível em relação ao jogo de ida, e o Palmeiras baixe. Além disso, o River não pode se descuidar em nenhum momento diante dos animais ofensivos, Vitor Roque e Flaco López. Os torcedores acreditam, mas é muito mais pelo respeito que os brasileiros têm pelo River do que pelo futebol que o time mostrou até agora.

Pablo Chiappetta, diário Olé

Há esperança pelo que o River Plate fez no segundo tempo na Argentina. O Palmeiras é o melhor time e é o favorito. Mas o River tem time para ganhar o jogo.

Germán García Grova, rádio La Red e TyC Sports

O Palmeiras venceu o jogo de ida por 2 a 1, no Monumental de Núnez, e avança para a semifinal da Libertadores com um empate. Se o River vencer o jogo por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.