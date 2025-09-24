Arbitragem do Brasileirão acertou em 82% dos lances polêmicos, diz relatório da CBF

A arbitragem do Campeonato Brasileiro acertou 82% dos lances polêmicos e decisivos ao longo do primeiro turno deste ano. Uma média de quatro acertos para cada cinco lances duvidosos. O levantamento parte de um relatório do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI), instituído com o objetivo de analisar decisões da arbitragem nas partidas da Série A e Copa do Brasil a partir deste ano.

A comissão é composta pelos ex-árbitros Fifa Néstor Pitana, da Argentina, Nicola Rizzoli, da Itália, e Sandro Meira Ricci, do Brasil. Esses lances a serem analisado pelo CCEI podem ser solicitados pelos clubes da Série A nos Fóruns Permanentes que ocorrem toda segunda-feira, após as rodadas. Corinthians e Internacional, com cinco pareceres cada, são os clubes que mais invocaram o CCEI no primeiro turno do Brasileirão.

No relatório, publicado nesta quarta-feira, a CBF destaca o índice de acertos até aqui, no Brasileirão e Copa do Brasil. Em 2025 até aqui, de 55 partidas com pareceres, 95% (52) ocorreram na Série A. Destas, foram analisados 65 lances considerados pontuais, decisivos ou polêmicos. Parte desta amostragem o índice de acertos da comissão de arbitragem da entidade.

Nesse universo avaliado, 12 ocorrências foram considerados como erros de arbitragem, segundo o CCEI, enquanto outros 53 lances teriam sido analisados corretamente pela equipe de arbitragem em campo.

O relatório também destacou que, ao considerar que uma partida tem em média 30 grandes decisões de arbitragem, o total de lances importantes para o decorrer do jogo é de 5.700. Os 12 erros identificados pela comissão simbolizam 0,21% deste universo. Os demais 99,79% dos lances, segundo o CCEI, foram apitados corretamente ao longo dos jogos.

"Um clube, quando recebe uma negativa ou uma decisão contrária ao seu interesse, em primeira instância pode ser reativo. Entretanto, depois que se explicam as questões relacionadas ao lance e complementa-se com o parecer do CCEI, os clubes em tese têm ficado plenamente satisfeitos. Isso é bom porque serve para todos que participam dessas reuniões", afirmou Rodrigo Cintra, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF.