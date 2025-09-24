Topo

Após alívio, Santos volta a sofrer com lesões musculares

24/09/2025 06h00

O Santos atravessa um momento complicado quando o assunto é lesões. O clube voltou a ver o departamento médico encher nos últimos dias.

Atualmente, três jogadores estão fora de combate no Peixe. São eles: Gabriel Bontempo, Victor Hugo e Neymar. Willian Arão, por sua vez, estava no DM até está terça-feira, quando enfim voltou a treinar com o elenco.

Até pouco tempo atrás o cenário era bem diferente. No dia 15 de julho, o clube chegou a emitir uma nota celebrando o fato de não ter nenhum jogador no departamento médico. Dias depois, no entanto, Willian Arão se machucou e, desde então, o setor nunca mais voltou a ficar vazio.

Os lesionados

Gabriel Bontempo

O meio-campista apresentou uma contusão no músculo adutor da coxa direita após a partida contra o Fluminense, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 31 de agosto. Não há previsão de retorno.

Neymar

O meia-atacante teve constatada uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita no dia 19 de setembro. Essa é a terceira lesão de Neymar desde que ele voltou ao Santos, no final de janeiro. O Peixe não informou o prazo de retorno. O camisa 10 costuma levar cerca de um mês para se recuperar de contusões deste porte.

Victor Hugo

O Alvinegro Praiano informou, no dia 23 de setembro, que o meio-campista Victor Hugo teve constatada uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Também não há data para que o jogador volte aos gramados.

Willian Arão

O meio-campista estava afastado desde o dia 25 de julho, devido a um incômodo na panturrilha. O DM do Santos liberou Willian Arão nesta terça-feira. Ele será avaliado nos treinos para saber se pode enfrentar o Bragantino.

Próximo jogo do Santos

  • Red Bull Bragantino x Santos (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 18h30 (de Brasília)

    Local: Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Situação na tabela

Com a vitória sobre o São Paulo, o Santos pulou para 14ª lugar, com 26 pontos, quatro a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.

