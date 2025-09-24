Ancelotti conversa com elenco da Seleção sub-20 antes de viagem para a Copa

Na tarde desta terça-feira, a diretoria de Seleções e integrantes da comissão técnica da Seleção principal se reuniram com os atletas da categoria sub-20 que representarão o Brasil na Copa do Mundo. Depois da última atividade na Granja Comary antes da viagem ao Chile, o técnico Carlo Ancelotti mandou uma mensagem ao elenco por meio de chamada de vídeo.

"É um prazer falar com vocês para desejar boa sorte. Vocês vão representar a camisa da seleção mais importante do mundo em uma competição muito importante. Fazer isso é uma honra, mas uma responsabilidade. É importante construir um bom ambiente entre vocês e a comissão técnica, jogar com altruísmo, ajudar o companheiro e ter personalidade. Acredito que vocês têm toda qualidade para fazer uma grande Copa do Mundo. Estamos todos com vocês", disse o treinador.

O coordenador executivo geral das seleções masculinas Rodrigo Caetano, o gerente Cícero Souza, o coordenador técnico Juan, o coordenador da preparação de goleiros Taffarel, o analista de desempenho Thomaz Araújo e o preparador físico Cristiano Nunes acompanharam o último treino e também fizeram suas considerações durante a reunião.

A #SeleçãoSub20 já tem data e hora pra brilhar na Copa do Mundo! ?? Anota aí e vem torcer com a gente ?? pic.twitter.com/eEX21MRiRV ? brasil (@CBF_Futebol) September 19, 2025

"Isso une a gente e nos deixa muito mais fortes. Agradeço a presença da comissão da seleção principal e do mister, que estão dando todo apoio para nós. Obrigado pelo carinho e a força que vocês estão dando para os nossos meninos", disse o tetracampeão Branco, coordenador das categorias de base.

A equipe do técnico Ramon Menezes chega ao Chile na madrugada de quarta-feira e, no mesmo dia, realiza seu primeiro treino no país. A estreia no Mundial será no domingo, às 20h (de Brasília), contra o México, no Estádio Nacional.