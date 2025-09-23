Wanderlei Silva exalta duelo contra Popó, mas alerta: "Espero que não entre de salto alto"

Dono de uma carreira emblemática nos esportes de combate, mais especificamente no MMA, Wanderlei Silva fará sua estreia no boxe aos 49 anos de idade. E logo em sua primeira experiência nos ringues, 'Cachorro Louco' medirá forças contra um tetracampeão mundial da modalidade: Acelino Freitas. E, apesar de reconhecer a magnitude do confronto e o nível técnico de 'Popó', o striker curitibano alerta o pugilista baiano para o perigo de eventualmente minimizar sua ameaça na luta principal do Spaten Fight Night 2.

Durante conversa com a imprensa no Rio de Janeiro no último domingo (21), Wanderlei rasgou elogios para as credenciais de seu novo adversário - que substituiu, de última hora, Vitor Belfort. Entretanto, o veterano destacou que Popó pode ser surpreendido caso não encare o desafio 'à vera'. Disposto a quebrar a banca, o 'Cachorro Louco' já havia adiantado que seu objetivo no dia 27 de setembro, em São Paulo, seria promover o maior debute da história da nobre arte com uma possível vitória por nocaute contra Acelino.

"Acho que estou até mais emocionado (para enfrentar o Popó do que estava para o Belfort). Porque o Popó é um grande atleta. Um dos maiores boxeadores da história do Brasil. E vou ter a oportunidade de lutar com ele. Em qualquer outro evento seria muito difícil casar essa luta. Por causa da diferença de peso, de categoria, por ele ser do boxe e eu do MMA. Gostei muito que ele aceitou o desafio, se mostrou um cara valente. Espero que ele não entre de salto alto, porque pode levar uma invertida no ringue. Porque embora eu não seja 100% boxe, já treino boxe há muito tempo. Estou me preparando há muito tempo para me apresentar muito bem e ter outras lutas de boxe (no futuro)", frisou Wand.

Alfinetada em Belfort

Durante a mesma coletiva, como não poderia deixar de ser, Silva também aproveitou para alfinetar Belfort: seu arquirrival e adversário original para o evento. Após aguardar quase três décadas pela revanche e ver, novamente, o 'Fenômeno' sair do confronto, Wanderlei provocou Vitor e reforçou seu interesse em tirar a rixa do papel - agora na temporada de 2026.

"Ele (Belfort) tinha que fazer o que ele fala e prega. Ele fala tanto em força, perseverança e otimismo. Mas me faz uma dessa (sai da luta). Isso comprova que o mental do atleta é muito importante. O atleta tem que estar confiante, acreditar nele, saber que pode fazer. Ele tinha que contratar um psicólogo, fazer uma terapia. Mas essa luta ficou agendada para o ano que vem. Falei que estaria aqui dia 27 e no outro ano vou estar também. Dessa vez, espero que ele não corra", provocou o veterano.

Cenário se repete

Esta não é a primeira vez que uma revanche entre Wanderlei e Vitor precisa ser cancelada por conta de uma lesão de Belfort. Em 2012, eles chegaram a ser escalados no UFC 147, após treinarem equipes adversárias na primeira temporada do reality show The Ultimate Fighter Brasil. No entanto, uma fratura na mão tirou Vitor da luta. Desta vez, foi um problema no cérebro - concussão - que afastou o 'Fenômeno' do confronto.

