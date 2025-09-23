'Vontade grande de ajudar', diz Jorginho sobre retorno ao Flamengo

O volante Jorginho se recuperou de um edema na coxa esquerda e viajou com a delegação do Flamengo para a Argentina, onde nesta quinta-feira tem o decisivo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, contra o Estudiantes.

Retorno após quatro jogos

O jogador demonstrou entusiasmo com a possibilidade de retorno aos gramados num jogo de tamanha importância. Jorginho relembrou o período difícil sem poder ajudar os companheiros.

A gente sabe a importância do jogo e a minha expectativa pessoal é grande de poder voltar a campo. Senti que foi um longo período, não estou acostumado com isso, então a vontade é grande de voltar a jogar, ajudar os companheiros, ajudar o Flamengo, e a gente está muito confiante para esse grande jogo, que vai ser muito difícil, mas estamos confiantes no que a gente vem fazendo e na nossa equipe. Temos que continuar assim, continuar acreditando, independente de onde seja o jogo, impor o nosso futebol, o que a gente trabalhou e preparou para poder sair com a vitória

Jorginho, à Flamengo TV

A delegação rubro-negra viajou hoje para a Argentina. O elenco realiza um treino amanhã, no CT do Defensa y Justicia, antes de seguir para La Plata (ARG) onde enfrentará o Estudiantes na quinta-feira.

O Flamengo ainda fará um novo treinamento na sexta no CT do Defensa y Justicia e, à noite, embarca para São Paulo. No sábado, realiza uma atividade no CT do São Paulo e, domingo, enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena (SP), pelo Campeonato Brasileiro. O retorno ao Rio de Janeiro está previsto para a madrugada de segunda-feira.