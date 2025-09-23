Volta Redonda x Remo pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Nesta quarta-feira, Volta Redonda e Remo medem forças em duelo válido pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 21h30 (de Brasília), no Estádio da Cidadania.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir Volta Redonda x Remo ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.
Como o Volta Redonda chega para o confronto
O Volta Redonda não vence há dois jogos e aparece na penúltima posição da Série B, com apenas 27 pontos. Na última rodada, perdeu para o Amazonas por 1 a 0 e, agora, precisa voltar a vencer para tentar deixar a zona de rebaixamento.
Como o Remo chega para o confronto
O Remo vive momento de instabilidade na Série B e ocupa a oitava posição, com 39 pontos. No último jogo, perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO e o técnico António Oliveira foi demitido. Na segunda-feira, Guto Ferreira foi anunciado como novo treinador.
Histórico do confronto
As equipes se enfrentaram oito vezes na história, com duas vitórias do Remo, quatro empates e dois triunfos do Volta Redonda. Veja os placares dos últimos cinco jogos:
- 24/05/2025: Remo 1 x 1 Volta Redonda (Série B)
- 21/09/2024: Volta Redonda 1 x 1 Remo (Série C)
- 15/09/2024: Remo 0 x 0 Volta Redonda (Série C)
- 20/04/2024: Remo 1 x 2 Volta Redonda (Série C)
- 05/08/2023: Remo 2 x 1 Volta Redonda (Série C)
Estatísticas
Volta Redonda na Série B
- 19ª posição
- 6 vitórias, 9 empates e 12 derrotas
- 16 gols marcados
- 28 gols sofridos
Remo na Série B
- 8ª posição
- 9 vitórias, 12 empates e 6 derrotas
- 28 gols marcados
- 24 gols sofridos
Prováveis escalações
Provável escalação do Volta Redonda
Jefferson Paulino; Jhonny, Gabriel Pinheiro, Igor Moraes e Lucas Adell; Thallyson, André Luiz e Raí; Vitinho, Kayke e Ygor Catatau.
Técnico: Rogério Corrêa
Provável escalação do Remo
Marcelo Rangel; Nathan Santos, Klaus, Reynaldo e Sávio; Caio Vinicius, Régis e Nathan Pescador; Marrony, Pedro Rocha e João Pedro.
Técnico (auxiliar): Flávio Garcia
Arbitragem
- Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)
- Assistentes: Denise Akemi Simoes De Oliveira (PR) e Uesclei Regison Pereira dos Santos (AM)
- VAR: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)
Ficha técnica
Jogo: Volta Redonda x Remo
Campeonato: 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
Data: 24 de setembro de 2025, quarta-feira
Horário: 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio da Cidadania, em Volta Redonda
Onde assistir: ESPN e Disney+