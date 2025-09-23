Volta Redonda x Remo pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Nesta quarta-feira, Volta Redonda e Remo medem forças em duelo válido pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 21h30 (de Brasília), no Estádio da Cidadania.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Volta Redonda x Remo ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.

? Primeiras palavras do novo comandante azulino! ?? Guto Ferreira falou sobre suas impressões iniciais como técnico do Clube do Remo, ressaltou a importância do apoio da torcida e acompanhou o treino comandado pelo auxiliar técnico Flávio Garcia no CT do Fluminense, onde... pic.twitter.com/LJn3Qggz2a ? Clube do Remo (@ClubeDoRemo) September 23, 2025

Como o Volta Redonda chega para o confronto

O Volta Redonda não vence há dois jogos e aparece na penúltima posição da Série B, com apenas 27 pontos. Na última rodada, perdeu para o Amazonas por 1 a 0 e, agora, precisa voltar a vencer para tentar deixar a zona de rebaixamento.

Como o Remo chega para o confronto

O Remo vive momento de instabilidade na Série B e ocupa a oitava posição, com 39 pontos. No último jogo, perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO e o técnico António Oliveira foi demitido. Na segunda-feira, Guto Ferreira foi anunciado como novo treinador.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram oito vezes na história, com duas vitórias do Remo, quatro empates e dois triunfos do Volta Redonda. Veja os placares dos últimos cinco jogos:

24/05/2025: Remo 1 x 1 Volta Redonda (Série B)

21/09/2024: Volta Redonda 1 x 1 Remo (Série C)

15/09/2024: Remo 0 x 0 Volta Redonda (Série C)

20/04/2024: Remo 1 x 2 Volta Redonda (Série C)

05/08/2023: Remo 2 x 1 Volta Redonda (Série C)

Estatísticas

Volta Redonda na Série B

19ª posição

6 vitórias, 9 empates e 12 derrotas

16 gols marcados

28 gols sofridos

Remo na Série B

8ª posição

9 vitórias, 12 empates e 6 derrotas

28 gols marcados

24 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do Volta Redonda

Jefferson Paulino; Jhonny, Gabriel Pinheiro, Igor Moraes e Lucas Adell; Thallyson, André Luiz e Raí; Vitinho, Kayke e Ygor Catatau.



Técnico: Rogério Corrêa

Provável escalação do Remo

Marcelo Rangel; Nathan Santos, Klaus, Reynaldo e Sávio; Caio Vinicius, Régis e Nathan Pescador; Marrony, Pedro Rocha e João Pedro.



Técnico (auxiliar): Flávio Garcia

Arbitragem

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Paulo Roberto Alves Junior (PR) Assistentes: Denise Akemi Simoes De Oliveira (PR) e Uesclei Regison Pereira dos Santos (AM)

Denise Akemi Simoes De Oliveira (PR) e Uesclei Regison Pereira dos Santos (AM) VAR: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Ficha técnica

Jogo: Volta Redonda x Remo



Campeonato: 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro



Data: 24 de setembro de 2025, quarta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Local: Estádio da Cidadania, em Volta Redonda



Onde assistir: ESPN e Disney+