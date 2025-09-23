Topo

Esporte

Volta Redonda x Remo pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

23/09/2025 20h00

Nesta quarta-feira, Volta Redonda e Remo medem forças em duelo válido pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 21h30 (de Brasília), no Estádio da Cidadania.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Volta Redonda x Remo ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.

Como o Volta Redonda chega para o confronto

O Volta Redonda não vence há dois jogos e aparece na penúltima posição da Série B, com apenas 27 pontos. Na última rodada, perdeu para o Amazonas por 1 a 0 e, agora, precisa voltar a vencer para tentar deixar a zona de rebaixamento.

Como o Remo chega para o confronto

O Remo vive momento de instabilidade na Série B e ocupa a oitava posição, com 39 pontos. No último jogo, perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO e o técnico António Oliveira foi demitido. Na segunda-feira, Guto Ferreira foi anunciado como novo treinador.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram oito vezes na história, com duas vitórias do Remo, quatro empates e dois triunfos do Volta Redonda. Veja os placares dos últimos cinco jogos:

  • 24/05/2025: Remo 1 x 1 Volta Redonda (Série B)

  • 21/09/2024: Volta Redonda 1 x 1 Remo (Série C)

  • 15/09/2024: Remo 0 x 0 Volta Redonda (Série C)

  • 20/04/2024: Remo 1 x 2 Volta Redonda (Série C)

  • 05/08/2023: Remo 2 x 1 Volta Redonda (Série C)

Estatísticas

Volta Redonda na Série B

  • 19ª posição

  • 6 vitórias, 9 empates e 12 derrotas

  • 16 gols marcados

  • 28 gols sofridos

Remo na Série B

  • 8ª posição

  • 9 vitórias, 12 empates e 6 derrotas

  • 28 gols marcados

  • 24 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do Volta Redonda

Jefferson Paulino; Jhonny, Gabriel Pinheiro, Igor Moraes e Lucas Adell; Thallyson, André Luiz e Raí; Vitinho, Kayke e Ygor Catatau.

Técnico: Rogério Corrêa

Provável escalação do Remo

Marcelo Rangel; Nathan Santos, Klaus, Reynaldo e Sávio; Caio Vinicius, Régis e Nathan Pescador; Marrony, Pedro Rocha e João Pedro.

Técnico (auxiliar): Flávio Garcia

Arbitragem

  • Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

  • Assistentes: Denise Akemi Simoes De Oliveira (PR) e Uesclei Regison Pereira dos Santos (AM)

  • VAR: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Ficha técnica

Jogo: Volta Redonda x Remo

Campeonato: 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 24 de setembro de 2025, quarta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio da Cidadania, em Volta Redonda

Onde assistir: ESPN e Disney+

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Racing bate o Vélez e pega Flamengo ou Estudiantes na semi da Libertadores

Khellven treina com o grupo, e Palmeiras fecha preparação para pegar o River; veja provável escalação

Frías vê Santos mais confiante após vitória e acredita em volta por cima

Racing domina, vence Vélez de novo e pode pegar Fla na semi da Libertadores

Corinthians é condenado a pagar R$ 41,3 milhões para o paraguaio Matias Rojas

Ídolo do tênis de mesa, Hugo Hoyama sofre infarto e passa por cirurgia em São Paulo

Corinthians se reúne com a Caixa por refinanciamento da taxa de juros da Arena

Transmissão ao vivo de Ferroviária x Goiás pela Série B: veja onde assistir

CRB x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Grêmio x Botafogo: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Atlético-MG x Bolívar pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, histórico e escalações