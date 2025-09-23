Volante Luan sofre lesão muscular e vira desfalque no São Paulo

O São Paulo trouxe novidades nesta terça-feira sobre o quadro médico do volante Luan. O clube informou que, após passar por exame de imagem, o jogador teve constatada uma lesão no músculo adutor da coxa direita.

Luan havia deixado o clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, com dores no adutor direito. O camisa 33 ganhou sua segunda oportunidade como titular com o técnico Hernán Crespo, mas precisou ser substituído por volta dos 11 minutos da etapa final.

De acordo com o São Paulo, Luan já deu início ao tratamento da lesão muscular no REFFIS Plus. O volante, porém, será baixa certa para Crespo no embate de volta desta quinta-feira, contra a LDU-EQU, pelas quartas de final da Libertadores.

"O volante Luan, que deixou o jogo na Vila Belmiro com dores no adutor direito, passou por exame de imagem que diagnosticou uma lesão no local e iniciou o tratamento no REFFIS Plus", explicou o clube em nota.

Números de Luan

Nesta ano, Luan retornou ao São Paulo depois do fim do empréstimo para o Vitória. O volante, contudo, não estava nos planos do então treinador Luis Zubeldía e passou a treinar separado. Apenas na reta final de março, voltou a treinar com o elenco, mas não vinha sendo relacionado para os jogos.

Com a chegada de Crespo, o cenário do volante mudou, e ele retornou não só aos relacionados, mas também aos jogos. No último dia 24 de julho, contra o Juventude, ele foi acionado por Crespo no segundo tempo e voltou a entrar em campo pela equipe após quase dois anos.

Na atual temporada, Luan soma sete partidas pelo São Paulo, sendo duas como titular - todas elas com Hernán Crespo. Ele ainda não contribuiu com gols ou assistências.

Próximos jogos do São Paulo

São Paulo x LDU (volta das quartas de final da Libertadores)

(volta das quartas de final da Libertadores) Data e horário: 25/09 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)