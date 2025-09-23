Topo

Vila Nova x Cuiabá pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

23/09/2025 20h00

Nesta quarta-feira, Vila Nova e Cuiabá se enfrentam às 19h (de Brasília), pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo será realizado no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

Onde assistir Vila Nova x Cuiabá ao vivo?

O duelo será transmitido por ESPN e Disney+.

Como o Vila Nova chega ao confronto

O Vila Nova busca reencontrar o caminho das vitórias. A equipe não vence na Série B há cinco jogos e ocupa a 12ª colocação com 36 pontos, sete de diferença para a zona de acesso.

Como o Cuiabá chega ao confronto

O Cuiabá, por outro lado, defende uma sequência de seis jogos de invencibilidade. Na última rodada, venceu a Chapecoense e chegou aos 41 pontos, na sétima posição.

Histórico de confronto entre Vila Nova x Cuiabá

As equipes já se enfrentaram 13 vezes, com quatro vitórias para o Cuiabá e cinco para o Vila Nova, além de quatro empates.

Estatísticas

Vila Nova na temporada

  • 20 vitórias, 15 empates e 16 derrotas

  • 50 gols marcados 

  • 45 gols sofridos

  • Artilheiro: Gabriel Poveda (8 gols)

Cuiabá na temporada

  • 18 vitórias, 13 empates e 9 derrotas

  • 55 gols marcados 

  • 37 gols sofridos

  • Artilheiro: Alisson Safira (8 gols)

Prováveis escalações

Provável escalação do Vila Nova

Halls; Pedro Romano, Tiago Pagnussat, Weverton e Higor; João Vieira, Enzo e Dodô; Elias, Gabriel Poveda e Guilherme Parede.

Técnico: Paulo Turra

Provável escalação Cuiabá

Luan Polli; Matheusinho, Bruno Alves, Alan Empereur e Max; Calebe, Denilson e David Miguel; Martínez, Alisson Safira e Juan Christian

Técnico: Eduardo Barros

Arbitragem de Vila Nova x Cuiabá

  • Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes

  • Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Carlos Henrique Alves de Lima Filho

  • VAR: Douglas Marques das Flores

Próximo jogo do Vila Nova

Novorizontino x Vila Nova | Série B do Campeonato Brasileiro 

Data e horário: 28/09 (domingo) | 16h (de Brasília)

Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi

Onde assistir: Disney+ e ESPN

Próximo jogo do Cuiabá

Cuiabá x Operário | Série B do Campeonato Brasileiro 

Data e horário: 28/09 (domingo) | 20h30 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal

Onde assistir: Disney+ e ESPN

Ficha técnica 

Jogo: Vila Nova x Cuiabá

Horário: 19h (de Brasília)

Campeonato: Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga 

Onde Assistir: ESPN e Disney+

