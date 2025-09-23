Vila Nova x Cuiabá pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Nesta quarta-feira, Vila Nova e Cuiabá se enfrentam às 19h (de Brasília), pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo será realizado no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.
Onde assistir Vila Nova x Cuiabá ao vivo?
O duelo será transmitido por ESPN e Disney+.
Como o Vila Nova chega ao confronto
O Vila Nova busca reencontrar o caminho das vitórias. A equipe não vence na Série B há cinco jogos e ocupa a 12ª colocação com 36 pontos, sete de diferença para a zona de acesso.
Como o Cuiabá chega ao confronto
O Cuiabá, por outro lado, defende uma sequência de seis jogos de invencibilidade. Na última rodada, venceu a Chapecoense e chegou aos 41 pontos, na sétima posição.
Histórico de confronto entre Vila Nova x Cuiabá
As equipes já se enfrentaram 13 vezes, com quatro vitórias para o Cuiabá e cinco para o Vila Nova, além de quatro empates.
Estatísticas
Vila Nova na temporada
- 20 vitórias, 15 empates e 16 derrotas
- 50 gols marcados
- 45 gols sofridos
- Artilheiro: Gabriel Poveda (8 gols)
Cuiabá na temporada
- 18 vitórias, 13 empates e 9 derrotas
- 55 gols marcados
- 37 gols sofridos
- Artilheiro: Alisson Safira (8 gols)
Prováveis escalações
Provável escalação do Vila Nova
Halls; Pedro Romano, Tiago Pagnussat, Weverton e Higor; João Vieira, Enzo e Dodô; Elias, Gabriel Poveda e Guilherme Parede.
Técnico: Paulo Turra
Provável escalação Cuiabá
Luan Polli; Matheusinho, Bruno Alves, Alan Empereur e Max; Calebe, Denilson e David Miguel; Martínez, Alisson Safira e Juan Christian
Técnico: Eduardo Barros
Arbitragem de Vila Nova x Cuiabá
- Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes
- Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Carlos Henrique Alves de Lima Filho
- VAR: Douglas Marques das Flores
Próximo jogo do Vila Nova
Novorizontino x Vila Nova | Série B do Campeonato Brasileiro
Data e horário: 28/09 (domingo) | 16h (de Brasília)
Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi
Onde assistir: Disney+ e ESPN
Próximo jogo do Cuiabá
Cuiabá x Operário | Série B do Campeonato Brasileiro
Data e horário: 28/09 (domingo) | 20h30 (de Brasília)
Local: Arena Pantanal
Onde assistir: Disney+ e ESPN
Ficha técnica
Jogo: Vila Nova x Cuiabá
Horário: 19h (de Brasília)
Campeonato: Série B do Campeonato Brasileiro
Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga
Onde Assistir: ESPN e Disney+