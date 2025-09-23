Vila Nova x Cuiabá pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Nesta quarta-feira, Vila Nova e Cuiabá se enfrentam às 19h (de Brasília), pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo será realizado no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

Onde assistir Vila Nova x Cuiabá ao vivo?

O duelo será transmitido por ESPN e Disney+.

Como o Vila Nova chega ao confronto

O Vila Nova busca reencontrar o caminho das vitórias. A equipe não vence na Série B há cinco jogos e ocupa a 12ª colocação com 36 pontos, sete de diferença para a zona de acesso.

Como o Cuiabá chega ao confronto

O Cuiabá, por outro lado, defende uma sequência de seis jogos de invencibilidade. Na última rodada, venceu a Chapecoense e chegou aos 41 pontos, na sétima posição.

Histórico de confronto entre Vila Nova x Cuiabá

As equipes já se enfrentaram 13 vezes, com quatro vitórias para o Cuiabá e cinco para o Vila Nova, além de quatro empates.

Ingressos à venda! ?? ?? ?SETOR B:

40,00 (inteira) / 20,00 (meia-entrada)*

*benefício do ingresso meia-entrada é garantido com: Camisa do Vila Nova F.C. ou Carteira ID Jovem; ?? ?SETOR A:

90,00 (inteira) / 45,00 (meia-entrada)*

*benefício do ingresso meia-entrada é... pic.twitter.com/FLa6ahrzR3 ? Vila Nova F.C. (@VilaNovaFC) September 22, 2025

Estatísticas

Vila Nova na temporada

20 vitórias, 15 empates e 16 derrotas

50 gols marcados

45 gols sofridos

Artilheiro: Gabriel Poveda (8 gols)

Cuiabá na temporada

18 vitórias, 13 empates e 9 derrotas

55 gols marcados

37 gols sofridos

Artilheiro: Alisson Safira (8 gols)

Prováveis escalações

Provável escalação do Vila Nova

Halls; Pedro Romano, Tiago Pagnussat, Weverton e Higor; João Vieira, Enzo e Dodô; Elias, Gabriel Poveda e Guilherme Parede.



Técnico: Paulo Turra

Provável escalação Cuiabá

Luan Polli; Matheusinho, Bruno Alves, Alan Empereur e Max; Calebe, Denilson e David Miguel; Martínez, Alisson Safira e Juan Christian



Técnico: Eduardo Barros

Arbitragem de Vila Nova x Cuiabá

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes

Wagner do Nascimento Magalhaes Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Carlos Henrique Alves de Lima Filho

Luiz Claudio Regazone e Carlos Henrique Alves de Lima Filho VAR: Douglas Marques das Flores

Próximo jogo do Vila Nova

Novorizontino x Vila Nova | Série B do Campeonato Brasileiro



Data e horário: 28/09 (domingo) | 16h (de Brasília)



Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi



Onde assistir: Disney+ e ESPN

Próximo jogo do Cuiabá

Cuiabá x Operário | Série B do Campeonato Brasileiro



Data e horário: 28/09 (domingo) | 20h30 (de Brasília)



Local: Arena Pantanal



Onde assistir: Disney+ e ESPN

Ficha técnica

Jogo: Vila Nova x Cuiabá



Horário: 19h (de Brasília)



Campeonato: Série B do Campeonato Brasileiro



Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga



Onde Assistir: ESPN e Disney+