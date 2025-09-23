Victor Hugo tem lesão muscular constatada e vira desfalque no Santos

O Santos informou, nesta terça-feira, que o meio-campista Victor Hugo teve constatada uma lesão no músculo adutor da coxa direita.

O atleta já iniciou tratamento no CEPRAF sob orientação do Departamento Médico do Peixe.

Victor Hugo sentiu um incômodo na coxa direita na vitória de 1 a 0 sobre o São Paulo, no último domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. O volante alegou dores na região aos 23 minutos do primeiro tempo e precisou ser substituído.

Victor Hugo foi contratado recentemente e estava disputando apenas sua segunda partida pelo Santos. Ele estreou no empate de 1 a 1 com o Atlético-MG, fora de casa.

Desta forma, Victor Hugo será desfalque na partida contra o Red Bull Bragantino, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mais problemas

Para este jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda também não poderá contar com Gonzalo Escobar. O lateral esquerdo está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo diante do São Paulo.

Neymar é outro desfalque certo. O meia-atacante se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Ele deve ficar afastado por cerca de um mês. O meio-campista Gabriel Bontempo também trata uma contusão muscular.

Próximo jogo do Santos

Red Bull Bragantino x Santos (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Situação na tabela

Com a vitória sobre o São Paulo, o Santos pulou para 14ª lugar, com 26 pontos, quatro a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.