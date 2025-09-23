Flamengo: Filipe Luís terá Jorginho e Alex Sandro em decisão na Liberta

Filipe Luís contará com Jorginho e Alex Sandro à disposição no Flamengo para o jogo decisivo contra o Estudiantes na Libertadores, informa o repórter Bruno Braz no De Primeira, do Canal UOL.

O Jorginho está relacionado para a viagem, o Jorginho e o Alex Sandro viajam para a Argentina. O Flamengo treinou hoje pela manhã no Ninho do Urubu e viaja agora à tarde para a Argentina com Jorginho e Alex Sandro junto com a delegação rubro-negra.

Agora, fica só um adendo: o Jorginho estar viajando para a Argentina não garante 100% que ele estará em campo. Mas muito provavelmente ele estará, se não de titular, no banco de reserva. Mas o Flamengo ainda adota cautela. Bruno Braz

O repórter explica que o Flamengo fez uma logística casada para o jogo da Libertadores com o compromisso fora de casa no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro.

O Rubro-Negro treina no CT do Defensa y Justicia antes e depois do jogo contra o Estudiantes e depois segue para São Paulo para o confronto contra o Corinthians.

É uma viagem casada. O Flamengo viaja hoje, treina amanhã no CT do Defensa e Justicia, quinta-feira faz o jogo com Estudiantes, na sexta treina novamente na Argentina e sexta à noite viaja para São Paulo. No sábado, treina no CT do São Paulo para, no domingo, enfrentar o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro na Neo Química Arena.

Então, é uma viagem para dois jogos, mas o otimismo é muito grande. Dá para dizer, sim, que o Jorginho vai estar à disposição do técnico Filipe Luís no jogo de quinta-feira.

Bruno Braz

O Flamengo enfrenta o Estudiantes em La Plata, na quinta (25), às 21h30 (de Brasília), com vantagem de 2 a 1 no placar. Vale vaga na semifinal da Libertadores.

São Paulo adota cautela com Oscar e Lucas para Libertadores

O que eu tenho sentido com as pessoas que eu falo é que, sim, existe um senso de insegurança acerca da possibilidade de tê-los na quinta-feira. É óbvio que a depender de sacrifício, os dois vão pro jogo. A questão é se eles vão conseguir ajudar o São Paulo. São dois atletas mais experientes que vem de recuperações de lesões que não são tão simples assim. Valentim Furlan

O Lucas passou por uma cirurgia no joelho, o Oscar fraturou vértebras das costas, então não são situações fáceis. Existe sim o senso de insegurança, o São Paulo prega bastante cautela nisso. A tendência, tudo dando certo, é os dois irem, mas tem dois dias ainda para o jogo acontecer. Valentim Furlan

