Veja o que Vojvoda planeja trabalhar em nova semana livre no Santos

Depois de vencer o São Paulo, o Santos muda o seu foco para a partida contra o Red Bull Bragantino, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda terá a semana livre para treinar o time para o confronto.

Nesses cinco treinamentos, o comandante tentará aprimorar o setor ofensivo do Peixe. A equipe marcou apenas dois gols em três compromissos com o argentino no banco de reservas.

Vojvoda entende que o Santos está até criando, mas está deixando a desejar na efetividade. Para ele, a questão psicológica pode estar interferindo.

"Criamos muitas chances de gols, claras. Contra o São Paulo fizemos boas finalizações. Temos que trabalhar isso (falta de gols). Os jogadores têm sua responsabilidade e eu também. Primeiro temos que criar, o que estamos fazendo. Tem a ansiedade também, de não ganhar e estar em uma posição incômoda. Isso pesa nos jogadores. Tem a parte emocional, o que vem de fora para dentro", disse.

"Esse triunfo acho que vai ajudar a acalmar essa ansiedade, mas nossa responsabilidade é seguir com essa dinâmica de ataque. Temos que defender bem e encontrar essa efetividade com as chances criadas. É um ponto a melhorar", completou.

Mata o jogo!

O técnico também quer trabalhar mais os contra-ataques. Diante do São Paulo, a equipe não conseguiu aproveitar os espaços deixados pelos rivais ao longo do segundo tempo. Com isso, os mandantes sofreram até o último lance na Vila Belmiro.

"Essas transições do segundo tempo (podem melhorar). Poderíamos ter matado o jogo. Foram verticais, mas sem efetividade. O primeiro tempo propomos um ataque organizado. No segundo tempo conseguimos o gol e, a partir de então, tem que jogar mais com os espaços do que com a bola. Temos que aproveitar as transições de um jeito mais efetivo", finalizou Vojvoda.

Ao longo de todo Campeonato Brasileiro, o Santos tem apenas 22 gols marcados em 23 partidas. O Peixe é o quinto pior ataque do torneio.

Próximo jogo do Santos

Red Bull Bragantino x Santos (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Situação na tabela

Com a vitória sobre o São Paulo, o Santos pulou para 14ª lugar, com 26 pontos, quatro a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.