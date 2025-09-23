Topo

Esporte

Vasco x Bahia pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

23/09/2025 20h00

O Vasco da Gama volta a campo na noite desta quarta-feira para enfrentar o Bahia, em confronto adiado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Estádio de São Januário, a partir das 19h30 (de Brasília).

Onde assistir Vasco x Bahia ao vivo?

O confronto terá transmissão ao vivo da plataforma Amazon Prime Video.

Como o Vasco chega ao confronto

O técnico Fernando Diniz ganhou dois novos desfalques após o empate contra o Flamengo. Rayan, suspenso pelo terceiro amarelo, e Robert Renan, que cumprirá o protocolo por concussão, se juntam a Adson, Lucas Piton, Jair, Tchê Tchê, Thiago Mendes e GB, todos lesionados.

Com a ausência de Robert Renan, Lucas Freitas, que retorna de suspensão, deve formar dupla de zaga inédita ao lado de Carlos Cuesta na equipe titular.

Como o Bahia chega ao confronto

A lista de desfalques de Rogério Ceni também é grande: João Paulo, Erick Pulga, David Duarte, Erick, Ruan Pablo, Kanu e Caio Alexandre estão fora por questões físicas. O atacante Ademir, recuperado de lesão, deve ser opção no banco de reservas.

O Bahia vem de três jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro, com um empate contra o Ceará na rodada passada e derrotas para Cruzeiro e Mirassol.

Histórico de confronto entre Vasco x Bahia

Ao todo, foram 64 duelos entre as equipes. O Bahia leva vantagem com 26 vitórias e o Vasco acumula 18 triunfos. Os outros 20 confrontos terminaram empatados.

Estatísticas

Vasco na temporada

  • 15 vitórias, 19 empates e 18 derrotas

  • 69 gols marcados 

  • 64 gols sofridos

  • Artilheiro: Vegetti (24 gols)

Bahia na temporada

  •  34 vitórias, 17 empates e 13 derrotas

  •  102 gols marcados 

  •  54 gols sofridos

  • Artilheiro: Willian José (13 gols)

Prováveis escalações

Provável escalação Vasco

Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Vegetti

Técnico: Fernando Diniz

Provável escalação Bahia

Ronaldo, Santi Arias, Santiago Mingo, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Acevedo e Jean Lucas; Éverton Ribeiro, Sanabria e Michel Araújo (Kayke); Willian José

Técnico: Rogério Ceni

Arbitragem de Vasco x Bahia

  • Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

  • Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

  • VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Próximo jogo do Vasco

Vasco x Cruzeiro | Campeonato Brasileiro 

Data e horário: 27/09 (sábado) | 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio São Januário

Onde assistir: Amazon prime

Próximo jogo do Bahia

Bahia x Palmeiras | Campeonato Brasileiro 

Data e horário: 28/09 (domingo) | 16h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova

Onde assistir: Globo, Premiere e GE TV

Ficha técnica 

Jogo: Vasco x Bahia

Horário: 19h30 (de Brasília)

Campeonato: Campeonato Brasileiro

Local: Estádio São Januário

Onde Assistir: Amazon Prime

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Racing bate o Vélez e pega Flamengo ou Estudiantes na semi da Libertadores

Khellven treina com o grupo, e Palmeiras fecha preparação para pegar o River; veja provável escalação

Frías vê Santos mais confiante após vitória e acredita em volta por cima

Racing domina, vence Vélez de novo e pode pegar Fla na semi da Libertadores

Corinthians é condenado a pagar R$ 41,3 milhões para o paraguaio Matias Rojas

Ídolo do tênis de mesa, Hugo Hoyama sofre infarto e passa por cirurgia em São Paulo

Corinthians se reúne com a Caixa por refinanciamento da taxa de juros da Arena

Transmissão ao vivo de Ferroviária x Goiás pela Série B: veja onde assistir

CRB x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Grêmio x Botafogo: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Atlético-MG x Bolívar pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, histórico e escalações