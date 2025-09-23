Vasco x Bahia pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
O Vasco da Gama volta a campo na noite desta quarta-feira para enfrentar o Bahia, em confronto adiado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Estádio de São Januário, a partir das 19h30 (de Brasília).
Onde assistir Vasco x Bahia ao vivo?
O confronto terá transmissão ao vivo da plataforma Amazon Prime Video.
Como o Vasco chega ao confronto
O técnico Fernando Diniz ganhou dois novos desfalques após o empate contra o Flamengo. Rayan, suspenso pelo terceiro amarelo, e Robert Renan, que cumprirá o protocolo por concussão, se juntam a Adson, Lucas Piton, Jair, Tchê Tchê, Thiago Mendes e GB, todos lesionados.
Com a ausência de Robert Renan, Lucas Freitas, que retorna de suspensão, deve formar dupla de zaga inédita ao lado de Carlos Cuesta na equipe titular.
Como o Bahia chega ao confronto
A lista de desfalques de Rogério Ceni também é grande: João Paulo, Erick Pulga, David Duarte, Erick, Ruan Pablo, Kanu e Caio Alexandre estão fora por questões físicas. O atacante Ademir, recuperado de lesão, deve ser opção no banco de reservas.
O Bahia vem de três jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro, com um empate contra o Ceará na rodada passada e derrotas para Cruzeiro e Mirassol.
Histórico de confronto entre Vasco x Bahia
Ao todo, foram 64 duelos entre as equipes. O Bahia leva vantagem com 26 vitórias e o Vasco acumula 18 triunfos. Os outros 20 confrontos terminaram empatados.
Estatísticas
Vasco na temporada
- 15 vitórias, 19 empates e 18 derrotas
- 69 gols marcados
- 64 gols sofridos
- Artilheiro: Vegetti (24 gols)
Bahia na temporada
- 34 vitórias, 17 empates e 13 derrotas
- 102 gols marcados
- 54 gols sofridos
- Artilheiro: Willian José (13 gols)
Prováveis escalações
Provável escalação Vasco
Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Vegetti
Técnico: Fernando Diniz
Provável escalação Bahia
Ronaldo, Santi Arias, Santiago Mingo, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Acevedo e Jean Lucas; Éverton Ribeiro, Sanabria e Michel Araújo (Kayke); Willian José
Técnico: Rogério Ceni
Arbitragem de Vasco x Bahia
- Árbitro: João Vitor Gobi (SP)
- Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)
- VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)
Próximo jogo do Vasco
Vasco x Cruzeiro | Campeonato Brasileiro
Data e horário: 27/09 (sábado) | 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio São Januário
Onde assistir: Amazon prime
Próximo jogo do Bahia
Bahia x Palmeiras | Campeonato Brasileiro
Data e horário: 28/09 (domingo) | 16h (de Brasília)
Local: Arena Fonte Nova
Onde assistir: Globo, Premiere e GE TV
Ficha técnica
Jogo: Vasco x Bahia
Horário: 19h30 (de Brasília)
Campeonato: Campeonato Brasileiro
Local: Estádio São Januário
Onde Assistir: Amazon Prime