Vasco encerra preparação para enfrentar o Bahia pelo Brasileiro

23/09/2025 15h29

Nesta terça-feira, o Vasco realizou seu último treino no CT Moacyr Barbosa antes do confronto diante do Bahia, nesta quarta, pelo Campeonato Brasileiro. Para esta partida, o técnico Fernando Diniz será obrigado a fazer alterações na equipe após perder peças importantes no último duelo do clube.

Titulares de fora

No último domingo, durante o clássico contra o Flamengo, o zagueiro Robert-Renan sofreu uma concussão e teve que ser substituído. O protocolo da Fifa obriga o atleta que sofreu o choque a ficar sem atividades físicas por ao menos cinco dias, portanto, o zagueiro desfalca o Vasco contra o Bahia.

Além dele, o atacante Rayan também não irá integrar o elenco que enfrenta o time de Salvador. Autor do gol de empate da equipe diante do Flamengo, o atacante recebeu o terceiro cartão amarelo e irá cumprir suspensão.

Por outro lado, Lucas Freitas retorna ao time após suspensão e reforça o setor defensivo de Fernando Diniz.

Situação na tabela

Com 24 pontos e na 16ª colocação do Brasileirão, o Vasco precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento. O triunfo não só daria um alívio para a equipe no campeonato, como também ampliaria a sequência invicta do Cruzmaltino para seis jogos.

Vasco e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira, em uma partida remarcada da 16ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no estádio São Januário.

