Última vitória do São Paulo por três gols na Libertadores foi sob comando de Crespo; relembre

O São Paulo tem pela frente uma dura missão para avançar às semifinais da Libertadores. O Tricolor precisa reverter uma desvantagem de 2 a 0 contra a LDU-EQU, nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Morumbis. A última vitória do time por três gols de diferença na competição aconteceu sob o comando de Hernán Crespo, atual comandante.

O triunfo em questão ocorreu no dia 25 de maio de 2021, pela fase de grupos daquela edição. Na ocasião, o time são-paulino bateu o Sporting Cristal, do Peru, por 3 a 0, no Morumbis. Rojas, Bruno Alves e Vitor Bueno marcaram os gols do jogo.

O São Paulo já havia vencido o time peruano no primeiro embate entre as equipes pelo mesmo placar. Com gols de Luan, Benítez e Eder, os comandados de Crespo superaram o adversário no Peru.

De lá para cá, o Tricolor não conseguiu mais triunfar na Libertadores por três ou mais gols de diferença. O máximo que o time conquistou foram vitórias por 3 a 1 sobre Racing, pelas oitavas de final da edição de 2021, e Barcelona-EQU, pela fase de grupos do ano passado.

As vitórias por dois gols de diferença, placar que levaria a decisão contra a LDU para os pênaltis, é mais recorrente. Desde o resultado contra o Sporting Cristal, o Tricolor venceu oito jogos nestes moldes.