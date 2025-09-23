UFC encaminha Marco Túlio vs Christian Duncan para novembro, em Las Vegas

Em franca ascensão desde o início de sua trajetória no Ultimate, Marco Túlio já sabe os detalhes de seu próximo desafio. No dia 8 de novembro, em Las Vegas (EUA), 'Matuto', como é conhecido, medirá forças contra o inglês Christian Leroy Duncan. O confronto válido pela categoria dos pesos-médios (84 kg) foi apurado em primeira mão pela equipe de reportagem da Ag Fight, com fontes próximas à situação.

A disputa coloca frente a frente dois atletas em boa fase, embalados cada um por duas vitórias seguidas no UFC. Em sua última apresentação, em abril desta temporada, Matuto derrotou Tresean Gore via nocaute técnico. Já Duncan, em agosto deste ano, contra Eryk Anders, também construiu seu triunfo via nocaute. A via rápida da trocação, inclusive, é o carro-chefe tanto do brasileiro quanto do inglês.

Contratempo

Invicto em duas rodadas no Ultimate, Marco Túlio voltaria ao octógono em agosto deste ano, em um duelo contra o compatriota Michel Pereira. Mas por conta de um processo de recuperação de uma lesão prévia mais longo do que o previsto, o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima' precisou se retirar da disputa com sede na China. Em seu lugar, Kyle Daukaus herdou a vaga e conseguiu nocautear o 'Paraense Voador' ainda no primeiro assalto.

Brasil no evento

Apesar de ainda estar longe de sua configuração final, o card do UFC do dia 8 de novembro já conta com presença garantida do 'Esquadrão Brasileiro'. Além de Matuto, mais três atletas já estão encaminhados para o show. Em um duelo 100% verde-amarelo, Mayra Sheetara e Jaqueline Cavalcanti fazem um duelo de ranqueadas nos galos (61 kg). Na mesma divisão, Luana Santos encara a russa Darya Zheleznyakova.

