Transmissão ao vivo de Racing x Vélez pela Libertadores: veja onde assistir
Racing e Vélez Sarsfield entram em campo hoje (23), às 19h (de Brasília), no El Cilindro, em Avellaneda, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores.
Onde assistir? A partida será transmitida com exclusividade pelo Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Racing tem a vantagem do empate por ter vencido a primeira partida por 1 a 0. Assim, o Vélez, precisa de dois gols de vantagem para se classificar no tempo normal - vitória simples leva a decisão para os pênaltis.
Quem se classificar do duelo argentino pega o classificado da partida entre Flamengo e Independiente. O Fla tem a vantagem após ter vencido a primeira partida por 1 a 0.
Racing x Vélez -- Copa Libertadores
- Data e hora: 23 de setembro, às 19h (de Brasília)
- Local: El Cilindro, em Avellaneda
- Transmissão: Paramount+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)