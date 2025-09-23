Transmissão ao vivo de Racing x Vélez pela Libertadores: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Racing e Vélez Sarsfield entram em campo hoje (23), às 19h (de Brasília), no El Cilindro, em Avellaneda, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? A partida será transmitida com exclusividade pelo Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Racing tem a vantagem do empate por ter vencido a primeira partida por 1 a 0. Assim, o Vélez, precisa de dois gols de vantagem para se classificar no tempo normal - vitória simples leva a decisão para os pênaltis.

Quem se classificar do duelo argentino pega o classificado da partida entre Flamengo e Independiente. O Fla tem a vantagem após ter vencido a primeira partida por 1 a 0.

Racing x Vélez -- Copa Libertadores