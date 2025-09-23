Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Racing x Vélez pela Libertadores: veja onde assistir

Adrian Martínez comemora gol marcado pelo Racing contra o Peñarol na Libertadores - LUIS ROBAYO/AFP
Adrian Martínez comemora gol marcado pelo Racing contra o Peñarol na Libertadores Imagem: LUIS ROBAYO/AFP
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

23/09/2025 17h30

Racing e Vélez Sarsfield entram em campo hoje (23), às 19h (de Brasília), no El Cilindro, em Avellaneda, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? A partida será transmitida com exclusividade pelo Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Flamengo sofre no Brasileiro com efeito dominó de jogo da Libertadores

São Paulo derrapa pela 1ª vez com Crespo e vive dúvidas para jogo do ano

Palmeiras engrena em reta decisiva após terremotos causados por Dérbis

O Racing tem a vantagem do empate por ter vencido a primeira partida por 1 a 0. Assim, o Vélez, precisa de dois gols de vantagem para se classificar no tempo normal - vitória simples leva a decisão para os pênaltis.

Quem se classificar do duelo argentino pega o classificado da partida entre Flamengo e Independiente. O Fla tem a vantagem após ter vencido a primeira partida por 1 a 0.

Racing x Vélez -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 23 de setembro, às 19h (de Brasília)
  • Local: El Cilindro, em Avellaneda
  • Transmissão: Paramount+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Transmissão ao vivo de Racing x Vélez pela Libertadores: veja onde assistir

Al-Ahli perde para o Pyramids em casa e é eliminado da Copa Intercontinental

Corinthians perde do Flamengo e cai na primeira fase do Brasileiro sub-17

Onde vai passar Ferroviária x Goiás pela Série B? Como assistir ao vivo

Líder, Palmeiras goleia o Cuiabá e enfrenta o Vasco nas quartas do Brasileirão sub-17

Já eliminado, São Paulo vence Bahia na última rodada do Brasileiro sub-17

Santos perde do Grêmio e é eliminado no Campeonato Brasileiro sub-17

Jorginho reforça o Flamengo contra o Estudiantes na Libertadores em jogo decisivo na Argentina

Vendedora vascaína ganha onda de apoio após agressão de flamenguistas

Ídolo do tênis de mesa no Brasil, Hugo Hoyama sofre infarto e se recupera na UTI

Com Marilson dos Santos, São Silvestre celebra edição centenária na COB Expo 2025