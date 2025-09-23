Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Levante x Real Madrid pelo Espanhol: veja onde assistir

Vini Jr. comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Mallorca - Diego Souto/Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

23/09/2025 15h00

Real Madrid e Levante medem forças hoje, às 16h30 (de Brasília), no estádio Ciutat de Valencia, pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Líder, o Real Madrid defende a campanha perfeita em La Liga. A equipe merengue venceu o Espanyol por 2 a 0 no último compromisso e quer manter os 100% de aproveitamento.

O Levante conquistou sua primeira vitória na rodada passada. A equipe goleou o Girona por 4 a 0 e já soma dois jogos sem perder depois de três derrotas consecutivas.

Levante x Real Madrid -- Campeonato Espanhol

  • Data e hora: 23 de setembro, às 16h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Ciutat de Valencia (ESP)
  • Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

