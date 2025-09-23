Transmissão ao vivo de Levante x Real Madrid pelo Espanhol: veja onde assistir
Real Madrid e Levante medem forças hoje, às 16h30 (de Brasília), no estádio Ciutat de Valencia, pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol.
Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Líder, o Real Madrid defende a campanha perfeita em La Liga. A equipe merengue venceu o Espanyol por 2 a 0 no último compromisso e quer manter os 100% de aproveitamento.
O Levante conquistou sua primeira vitória na rodada passada. A equipe goleou o Girona por 4 a 0 e já soma dois jogos sem perder depois de três derrotas consecutivas.
Levante x Real Madrid -- Campeonato Espanhol
- Data e hora: 23 de setembro, às 16h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Ciutat de Valencia (ESP)
- Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)