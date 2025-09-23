Topo

Transmissão ao vivo de Fluminense x Lanús pela Sul-Americana: veja onde assistir

23/09/2025 20h00

Fluminense e Lanús medem forças hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana 2025.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Assista aos jogos exclusivos da Sul-Americana no UOL Play + Paramount+ sem anúncios.
O Lanús venceu o jogo de ida por 1 a 0. O Fluminense, portanto, precisa ganhar por dois gols de diferença para avançar no tempo normal. Uma vitória simples do Tricolor leva a decisão da vaga aos pênaltis.

Donos da casa tentam manter o embalo após vitória no Brasileirão. Na rodada do fim de semana, o Tricolor bateu o Vitória por 1 a 0, em Salvador.

Fluminense x Lanús -- Copa Sul-Americana

  • Data e hora: 23 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

