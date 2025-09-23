Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Ferroviária x Goiás pela Série B: veja onde assistir

Vagner Mancini comanda o Goiás na Série B - Divulgação/Goiás
Vagner Mancini comanda o Goiás na Série B Imagem: Divulgação/Goiás
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

23/09/2025 20h05

Ferroviária e Goiás medem forças na noite de hoje, às 21h35 (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? RedeTV! (TV aberta), Desimpedidos (YouTube), ESPN (TV por assinatura), Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) e SportyNet (TV por assinatura).

A Ferroviária busca reencontrar o caminho dos três pontos para se distanciar da zona de rebaixamento. No último jogo, a equipe paulista empatou em 2 a 2 com o Avaí.

Do outro lado, o Goiás retomou o embalo após três rodadas e reassumiu a liderança da Série B. O Esmeraldino venceu o Paysandu por 1 a 0.

Ferroviária x Goiás -- Série B do Brasileiro

  • Data e hora: 23 de setembro, às 21h35 (de Brasília)
  • Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
  • Transmissão: RedeTV! (TV aberta), Desimpedidos (YouTube), ESPN (TV por assinatura), Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma) e SportyNet (TV por assinatura)

