Transmissão ao vivo de Ferroviária x Goiás pela Série B: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Ferroviária e Goiás medem forças na noite de hoje, às 21h35 (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? RedeTV! (TV aberta), Desimpedidos (YouTube), ESPN (TV por assinatura), Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) e SportyNet (TV por assinatura).

A Ferroviária busca reencontrar o caminho dos três pontos para se distanciar da zona de rebaixamento. No último jogo, a equipe paulista empatou em 2 a 2 com o Avaí.

Do outro lado, o Goiás retomou o embalo após três rodadas e reassumiu a liderança da Série B. O Esmeraldino venceu o Paysandu por 1 a 0.

Ferroviária x Goiás -- Série B do Brasileiro