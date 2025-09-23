Tiago Volpi vive sequência fundamental com a camisa do Grêmio
Tiago Volpi foi o destaque do Gre-Nal 448, com defesas importantes que garantiram a vitória do Grêmio no Beira-Rio e encerraram um jejum de oito jogos no clássico. O goleiro também foi decisivo nos empates contra Ceará e Flamengo nas rodadas seguintes do Brasileirão 2025.
Jogo decisivo
Sobre o Gre-Nal, Volpi ressaltou o peso do clássico:
"O Gre-Nal é um campeonato à parte. Quebrar esse tabu devolve a confiança para o torcedor e para nós também", afirmou.
Tiago Volpi: atuações anteriores
O goleiro ainda brilhou em rodadas anteriores do Brasileirão. Contra o Ceará, Volpi fez uma defesa difícil em chute desviado de Galeano, mantendo o placar zerado. Diante do Flamengo, defendeu finalizações de Pedro e Léo Pereira e converteu o pênalti que garantiu o empate no Maracanã.
Volpi destacou a importância dos pontos conquistados e da reação na tabela - o Grêmio ocupa a 12ª colocação, com 28 pontos.
"Esse é nosso papel. Foram pontos importantes que buscamos pra reagir na competição", disse o camisa 1.