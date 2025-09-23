Thiago Monteiro vence Cecchinato no Challenger de Lisboa

O brasileiro Thiago Monteiro venceu o italiano Marco Cecchinato por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 7/6, na primeira rodada do Challenger de Lisboa. A partida desta terça-feira foi equilibrada, decidida em dois tiebreaks, e marcou um bom desempenho de Monteiro, atual número 177 do ranking da ATP, contra um adversário experiente, que ocupa a posição 275, mas já foi 16º do mundo.

Números do jogo

Monteiro se destacou no serviço, vencendo 80% dos pontos com o primeiro saque e 71% com o segundo, contra 59% e 74% de Cecchinato, respectivamente. O brasileiro também anotou 3 aces e não cometeu duplas faltas, enquanto o italiano fez 1 ace e também não errou no saque.

Apesar de ter convertido apenas 1 dos 9 break points que teve, Monteiro foi superior nos momentos decisivos, vencendo os dois tiebreaks e somando 86 pontos no total, contra 72 do adversário. Ele também foi mais eficiente ao receber o saque, com 31 pontos conquistados nessa condição, contra 17 de Cecchinato.

Necessidade de vitórias

Com a vitória, Monteiro - ex-número 61 do mundo - avança na competição e reforça sua busca por pontos importantes no circuito Challenger, mirando uma escalada no ranking da ATP.

Na próxima rodada em Lisboa, ele enfrenta o vencedor da partida entre o peruano Ignacio Buse e o português Francisco Rocha.