Ídolo do tênis de mesa, Hugo Hoyama está internado após cirurgia no coração

Hoje treinador, Hugo Hoyama chegou às oitavas de final do tênis de mesa em Atlanta-1996 Imagem: André Soares/CBTM
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

23/09/2025 15h38

Um dos grandes nomes do tênis de mesa brasileiro, Hugo Hoyama está internado desde o dia 12 de setembro no Hospital do Coração, em São Paulo. Ele foi submetido a uma cirurgia na última segunda-feira, após sofrer um infarto.

O que aconteceu

Hugo Hoyama se recupera em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo nota enviada pelo HCor, ele passou por uma cirurgia de revascularização e está "evoluindo bem". A informação foi publicada, inicialmente, pelo "ge" e confirmada pelo UOL.

O Hcor informa que o paciente Hugo Hoyama deu entrada no hospital no dia 12 de setembro, devido a uma dor no peito, e foi diagnosticado com infarto agudo do miocárdio. O ex-atleta de tênis de mesa passou por cirurgia de revascularização ontem (22) e, de acordo com o protocolo, recupera-se na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), evoluindo bem -

O miocárdio é o músculo cardíaco responsável por bombear sangue para todo o corpo. "Ele é composto por células musculares especializadas, chamadas cardiomiócitos, que possuem a capacidade única de contração rítmica e contínua, essencial para a manutenção da circulação sanguínea", de acordo com o site da clínica Saadi.

Hugo é o segundo atleta brasileiro com mais medalhas em Jogos Pan-Americanos. Ele tem 15 pódios, com 10 de ouro, uma de prata e quatro de bronze — perde apenas para o nadador Thiago Pereira, que tem 23 medalhas.

Ele chegou às oitavas de final do simples nos Jogos Olímpicos de Atlanta-1996 e era a melhor campanha de um brasileiro até Tóquio, quando Calderano chegou às quartas.

Hoyama se aposentou das mesas em 2013. Logo depois, assumiu como técnico da seleção brasileira feminino, cargo que ocupou até 2021.

Atualmente, Hugo atua como embaixador da modalidade. O ex-atleta participa de ações de divulgação em prol do esporte.

