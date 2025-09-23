Topo

Tabilo derruba Musetti e conquista título do ATP 250 de Chengdu

23/09/2025 12h23

O chileno Alejandro Tabilo, número 112 do ranking da ATP, venceu o italiano Lorenzo Musetti (ATP 9) por 2 sets a 1 na final do ATP 250 de Chengdu, na China. Com parciais de 6/3, 2/6 e 7/6, o tenista sul-americano conquistou o terceiro título da carreira, superando um dos principais nomes da nova geração do tênis mundial.

Luta pelo título

A partida foi equilibrada e marcada por números expressivos. Tabilo anotou 12 aces contra 11 de Musetti, teve 68% de aproveitamento no primeiro serviço e venceu 70% desses pontos. Musetti, por sua vez, teve 62% de primeiro serviço e venceu 82% dos pontos nessa condição.

Nos break points, Musetti teve mais chances (2/9), mas converteu apenas duas, enquanto Tabilo foi eficiente ao aproveitar sua única oportunidade (1/1). O chileno também venceu o único tiebreak da partida, decisivo para o título.

Ascensão no ranking

A vitória de Tabilo representa a possibilidade de recuperação do chileno, que chegou a figurar no top-20 do ranking mundial.  Agora, ele está subindo para a 72ª colocação do ranking da ATP.

