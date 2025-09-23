Topo

Suspensão de Escobar abre chance para Souza se apresentar a Vojvoda no Santos

23/09/2025 06h00

O Santos não poderá contar com Gonzalo Escobar na partida contra o Red Bull Bragantino, no domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A suspensão do lateral esquerdo abre uma chance para Souza se apresentar a Juan Pablo Vojvoda.

O Menino da Vila ainda não entrou em campo sob o comando do novo comandante. Ele ficou no banco de reservas nas três partidas. Escobar jogou os 90 minutos nos três.

Souza subiu para o profissional neste ano e caiu rapidamente nas graças da torcida santista. Após disputar alguns jogos no Campeonato Paulista, assumiu a titularidade em meio, com Cleber Xavier na liderança.

O lateral esquerdo chegou a emplacar uma boa sequência na equipe, mas, com a mudança de comissão, perdeu espaço. Ele não é titular desde a fatídica goleada do Vasco, por 6 a 0, no Morumbis.

Desde então, o jogador de 19 anos disputou apenas os últimos minutos da derrota de 2 a 0 para o Bahia, fora de casa, com o interino Matheus Bachi no comando.

Ao todo, Souza soma 16 partidas na temporada (13 como titular), com uma assistência e dois amarelos.  Escobar, por sua vez, está com 33 partidas no ano (27 como titular), com uma assistência, oito amarelos e três vermelhos (dois diretos e um após dois amarelos).

Próximo jogo do Santos

  • Red Bull Bragantino x Santos (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 18h30 (de Brasília)

    Local: Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Situação na tabela

Com a vitória sobre o São Paulo, o Santos pulou para 14ª lugar, com 26 pontos, quatro a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.

