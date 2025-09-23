Topo

Saúl mira jogo decisivo do Flamengo pela Libertadores: "Cada detalhe é importante"

23/09/2025 11h46

Após empatar contra o Vasco no último domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o meia espanhol Saúl Ñíguez falou sobre o clássico e analisou o duelo com o Estudiantes-ARG, válido pela volta das quartas da Libertadores. O Flamengo encara a equipe argentina nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estadio Jorge Luis Hirschi, em La Plata.

"Na última partida não tivemos muita sorte. É verdade que doeu muito, jogamos para ganhar, mas, no final não tivemos sorte", disse o meia espanhol, em entrevista à FlamengoTV.

Apesar de tropeçar contra o rival, Saúl olha com otimismo a fase do Flamengo. Atualmente, o Rubro-Negro é líder do Brasileirão, com 51 pontos. "Temos que continuar focando no futuro, não apenas nos resultados. Acho que estamos indo bem e crescendo como equipe", completou.

Foco na Libertadores

Pensando no duelo desta quinta-feira, Saúl apontou que o jogo contra o Estudiantes na Argentina será decidido no "detalhe".

"Na ida, abrimos 2 a 0 e, nos minutos finais, tomamos um gol que pode nos prejudicar muito. Acho que será um jogo muito difícil, muito disputado. Cada detalhe vai contar. Em competições eliminatórias, cada detalhe é muito importante", concluiu.

