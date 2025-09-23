São Paulo x Bahia: veja onde assistir ao vivo o duelo pelo Brasileiro sub-17
O São Paulo recebe o Bahia nesta terça-feira, no CFA Laudo Natel, em Cotia, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-17. A bola rola para o duelo a partir das 15h (de Brasília).
O jogo será transmitido pela SPFC Play, plataforma oficial do São Paulo.
São Paulo x Bahia
O São Paulo ocupa a 12ª colocação na tabela, com 26 pontos, e não tem mais chances de avançar à próxima fase, já que o Vasco, primeiro time dentro da zona de classificação, possui 32 unidades. O Bahia, por sua vez, é o 18º colocado, com nove pontos.
O Tricolor Paulista vem de derrota para o Flamengo, por 1 a 0, na última rodada. A equipe soma cinco vitórias, sete empates e seis derrotas em 18 jogos no campeonato.
Já o Bahia amarga uma série de três derrota seguidas. Na última rodada, o time nordestino foi superado pelo Vasco, em duelo eletrizante que terminou com vitória dos cariocas por 5 a 4.