São Paulo trabalha para contar com Lucas e Oscar em decisão com a LDU na Libertadores

O São Paulo precisa vencer a LDU por ao menos dois gols de diferença nesta quinta-feira, 25, para assegurar a vaga à semifinal da Libertadores. Para o duelo no MorumBis, Hernán Crespo deve ter dois reforços de peso no banco de reservas, que poderão auxiliar a equipe a reverter a desvantagem no Equador: Lucas Moura e Oscar, afastados por lesão há meses, já treinam com o elenco.

A tendência, segundo apurou o Estadão, é que a dupla comece a partida na reserva. De todo modo, a presença de Oscar e Lucas só será confirmado por Crespo na véspera da partida, já que estão em estágios diferentes na recuperação de suas respectivas lesões.

Oscar está mais avançado e treinou junto ao elenco nos últimos dias. Inclusive, havia a possibilidade de ele se juntar ao grupo na partida contra o Santos, neste domingo, pelo Brasileirão, mas Crespo optou por preservá-lo. Ele não entra em campo desde julho, quando enfrentou o Corinthians e precisou ser substituído aos 15 minutos, com uma fratura nas vértebras L1, L2 e L3.

Lucas Moura está afastado há um mês e precisou passar por uma artroscopia no joelho direito, após ser acometido por dores persistentes que atrapalhavam seu desempenho em campo nesta temporada. Nas últimas sessões de treinamento, o atacante tem reagido bem ao tratamento e não está descartado por Crespo caso precise entrar poucos minutos nesta semana.

Dentre os dois, Oscar é aquele que tem mais possibilidade de iniciar a partida, já que trabalha junto ao elenco por mais tempo e está em ritmo acelerado em sua recuperação. Lucas, mesmo que vá a campo, só seria colocado por Crespo em caso de necessidade, em um cenário que o treinador precise reforçar o setor ofensivo nos minutos para buscar a classificação. Caso a vitória esteja assegurada, é pouco provável que o atacante entre no decorrer do segundo tempo.

Desde 1993, o São Paulo não reverte uma derrota por dois gols na partida de ida da Libertadores. Desde que a competição passou a adotar confrontos diretos e o formato de mata-mata, o São Paulo perdeu a partida de ida em dez oportunidades - sem incluir contra a LDU. Por dois gols de diferença, em dois desses jogos: Atlético Nacional, na semi de 2016, no MorumBis, e Newell?s Old Boys, pelas oitavas de 1993, esta sendo a última ocasião em que garantiu a classificação.

Crespo trabalha para garantir a classificação nesta quinta-feira, a partir das 19h (de Brasília), no MorumBis. A equipe busca voltar a uma semifinal de Libertadores pela primeira vez desde 2016, além de superar o trauma da última temporada, quando foi eliminada nos pênaltis pelo Botafogo, em casa, precisando vencer por qualquer placar para assegurar a vaga.