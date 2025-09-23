PVC: São Paulo tem grave problema para definir em gol

O São Paulo tem um grave problema para definir suas jogadas em gol, analisa o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira, do Canal UOL.
O Tricolor precisa vencer a LDU por ao menos dois gols, na quinta-feira, no Morumbis, para avançar à semifinal da Libertadores.
O São Paulo tem uma dificuldade gigantesca, e foi pra mim o que apareceu em Quito, de definir o jogo, de definir. São dois jogos sem fazer gol.PVC
Segundo PVC, a equipe de Hernán Crespo constrói jogadas que levam perigo ao adversário, mas não consegue finalizar com eficiência e converter as chances criadas.
Aí o que acontece? É um time que constrói, constrói, constrói e na hora de matar, não mata.PVC
PVC lembra que o maior time da história do São Paulo não tinha centroavante fixo, mas destaca que o elenco atual foi montado para contar com um jogador de área.
Sem André Silva, Calleri e Ryan Francisco, todos lesionados, Crespo tem Ferreirinha e Rigoni como opções para tentar furar o bloqueio da LDU, que entra com vantagem de 2 a 0.
O maior time da história do São Paulo [bicampeão mundial com Telê Santana em 1992-93] não tinha centroavante. Então, por que o São Paulo sente falta do centroavante? O São Paulo de 2025 foi montado para ter centroavante. Tinha três, perdeu os três.PVC
