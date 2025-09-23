São Paulo se apega à sequência positiva no Morumbis pela Libertadores para bater LDU

O São Paulo encara a LDU nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Morumbis, pela volta das quartas de final da Libertadores. O Tricolor se apega à sequência positiva em seu estádio na competição para passar de fase.

A equipe são-paulina não sabe o que é perder em casa no torneio sul-americano há 12 jogos. A série é a segunda melhor no século, empatada com a sequência conquistada entre 2007 e 2009 e atrás apenas dos 14 jogos de invencibilidade entre 2004 e 2006.

A última derrota do São Paulo no Morumbis pela Libertadores aconteceu no dia 18 de maio de 2021. Na ocasião, o clube paulista perdeu para o Racing-ARG por 1 a 0, em duelo válido pela fase de grupos.

De lá para cá, foram cinco vitórias e sete empates, incluindo as classificações contra Nacional-URU, no ano passado, e Atlético Nacional-COL, nesta temporada. Por outro lado, o time também amargou no período a eliminação para o Botafogo, em que foi superado nas penalidades máximas após empate no Morumbis.

Feito difícil

O São Paulo precisa vencer a LDU de qualquer forma para avançar à semifinal da competição. Na ida, os comandados de Hernán Crespo foram derrotados por 2 a 0. Assim, a equipe precisa de uma vitória por três ou mais gols para se classificar no tempo normal.