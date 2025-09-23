São Paulo celebra aniversário do ídolo Calleri

O São Paulo parabenizou nesta terça-feira (23) o atacante Jonathan Calleri, que completa 32 anos. Nas redes sociais, o clube publicou uma homenagem ao camisa 9 argentino, desejando felicidades e destacando sua importância para o time:

"Parabéns, Calleri! Nosso camisa 9 comemora 32 anos! Felicidades, Jony".

Números do ídolo

Calleri vive sua segunda passagem pelo São Paulo. A primeira foi em 2016, quando rapidamente caiu nas graças da torcida. Retornou em 2021 e, desde então, consolidou-se como um dos principais nomes do elenco.

Em duas passagens pelo Tricolor, Calleri acumula números expressivos: são 228 jogos, 79 gols e 27 assistências. Além disso, o atacante foi peça fundamental nas conquistas da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa Rei de 2024, títulos que marcaram sua trajetória vitoriosa no clube.

Grave contusão

Na temporada de 2025, Calleri participou de 18 partidas, marcou 3 gols e deu 4 assistências. No entanto, está afastado dos gramados desde 16 de abril, quando sofreu uma grave lesão no joelho que exigiu cirurgia.

A recuperação segue em andamento, e o jogador ainda não tem previsão de retorno. O clube e os torcedores aguardam ansiosamente sua volta aos campos para continuar escrevendo sua história.