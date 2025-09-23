Topo

Esporte

Santos perde do Grêmio e é eliminado no Campeonato Brasileiro sub-17

23/09/2025 16h57

O Santos está eliminado do Campeonato Brasileiro sub-17. Nesta terça-feira, o Peixe perdeu por 3 a 1 para o Grêmio, no Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul (RS), pela 19ª rodada do torneio.

Os gols dos mandantes foram anotados por João BorneHarlley e Lucca. Os paulistas descontaram com Yuri Soares.

Com a derrota, o Santos ficou na 10ª colocação do Brasileirão, com 31 pontos. Apenas os oito primeiro avançaram de fase. Já o Grêmio passou em quarto, com 35.

Agora, o Peixe foca no Campeonato Paulista sub-17. Os Meninos da Vila recebem o Jabaquara no sábado, às 11 horas (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP), pela sexta rodada da terceira fase.

