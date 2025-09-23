Rival histórico, Daniel Cormier defende presença de Jon Jones no UFC Casa Branca

Mesmo sendo um dos maiores rivais da carreira de Jon Jones no MMA, Daniel Cormier usou seu canal no 'Youtube' para fazer um apelo inesperado. O comentarista pediu que Dana White dê uma chance ao ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) e dos pesados no evento histórico do UFC marcado para acontecer na Casa Branca, em junho de 2026, durante as celebrações dos 250 anos da Independência dos Estados Unidos.

'Bones', que havia anunciado sua aposentadoria em junho, voltou atrás menos de duas semanas depois. O veterano declarou publicamente seu desejo de retornar ao octógono justamente para fazer parte do card comemorativo. No entanto, o entusiasmo do norte-americano esbarrou em um obstáculo: Dana White já afirmou publicamente que considera baixa a chance de escalar o lutador, citando a falta de confiança em seu comprometimento com compromissos desse porte.

Apesar de entender a cautela do CEO do UFC, Cormier acredita que o momento exige a presença de um nome como o de seu antigo desafeto. Para ele, um evento com esse simbolismo nacional pede que um atleta americano tenha protagonismo - e, nesse cenário, Jones ainda seria a melhor opção.

"Acho que eu o deixaria lutar. Se ele quer, eu deixaria, porque, por mais que o MMA seja um esporte global, e nós apoiemos atletas do mundo todo, estaremos lutando na Casa Branca. Você quer ver americanos vencendo ao final da noite", explicou Cormier.

O também ex-campeão duplo ainda analisou o possível confronto entre Jones e o atual dono do cinturão dos pesados, Tom Aspinall. Mesmo diante do favoritismo do inglês, o comentarista acredita que o veterano ainda teria vantagem nas casas de aposta, o que reforça sua tese de que merece estar no evento.

"Mesmo com todos dizendo que o Aspinall é o cara para vencê-lo, quando a linha de aposta abrir, aposto que Jon ainda será o favorito. Ele é - ou pelo menos era - o campeão mundial antes de abrir mão do cinturão. Então, ainda será o favorito nessa luta. Acredito que você tem que deixá-lo lutar", completou.

Loucura?

Em tom bem-humorado, Cormier admitiu que seu pedido pode soar estranho, considerando o histórico conturbado entre os dois. No entanto, destacou que o contexto é maior do que qualquer rivalidade individual.

"É inacreditável que eu esteja pedindo para darem uma chance ao Jon Jones. Isso é loucura!", brincou, entre risos.

Com o card ainda em fase de montagem, a expectativa é que o UFC anuncie os principais nomes da noite a partir de fevereiro do próximo ano, de acordo com Dana White. Até o momento, Kayla Harrison é a única campeã americana ativa no plantel da organização.

