Remo anuncia Guto Ferreira como novo treinador

23/09/2025 00h11

Nesta segunda-feira, o Remo anunciou Guto Ferreira como novo treinador. O experiente técnico de 60 anos chega para substituir António Oliveira, demitido após a derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, no último sábado (20).

O último trabalho de Guto foi no Cuiabá. Anunciado pelo Dourado em fevereiro deste ano e desligado em agosto, o treinador somou 13 vitórias, quatro empates e nove derrotas.

Ao longo da carreira, também passou por Internacional, Noroeste, FC Penafiel (Portugal), Naval (Portugal), Corinthians-AL, Mogi Mirim, Criciúma, ABC, Ponte Preta, Portuguesa, Chapecoense, Bahia, Sport, Ceará, Coritiba e Goiás.

Guto Ferreira já está no Rio de Janeiro, onde irá acompanhar o treino da equipe nesta terça-feira (23) e a partida contra o Volta Redonda, marcada para esta quarta (24). A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, pela 28ª rodada da Série B.

O Remo se encontra com 39 pontos, na oitava colocação. Se vencer, se aproximará do G4.

