Reinier de Ridder detona Borrachinha por recusa de luta no UFC Vancouver

Programado para o dia 18 de outubro, o card do UFC Vancouver viu sua atração principal ficar sob risco nas últimas semanas. Escalado para enfrentar Reinier de Ridder no 'main event', Anthony Hernandez, lesionado, precisou se retirar do combate. Sendo assim, a alta cúpula do Ultimate precisou agir rapidamente em busca de um substituto. E, ao que tudo indica, a primeira opção cogitada foi Paulo Costa. Com um impasse de termos, entretanto, não houve acordo com 'Borrachinha'. E tal situação não passou despercebida por Reinier de Ridder, que detonou a postura do brasileiro no caso.

Em recente entrevista ao programa 'MMA Junkie Radio', o peso-médio (84 kg) holandês revelou que Borrachinha queria impor condições para aceitar o duelo sem camp completo: mudar a luta de cinco para três rounds e sugerir confronto em peso-casado. As sugestões irritaram Reinier, que alega que uma 'chance de ouro' de escalar o ranking e liderar um evento não deveria ser negociada, somente aceita.

"Nós tentamos o Costa, mas o Costa queria (a luta) em seus próprios termos, então isso não aconteceu. Ele (Borrachinha) queria que fosse em um peso-casado e somente três rounds. Não sei exatamente o que rolou, mas acredito que quando você recebe uma proposta dessa de fazer uma luta principal com a chance de subir no ranking, acho que você deveria só calar a boca e dizer sim. E não ficar colocando os seus próprios termos ali. Peso-casado, só 3 rounds. Vai se f***! Aceite a luta", provocou De Ridder.

Chance perdida?

A postura de Borrachinha foi bastante contestada pelos fãs e outros lutadores. Caio Borralho, por exemplo, chamou o compatriota de "covarde". Do ponto de vista esportivo, aceitar o embate poderia representar uma chance de ouro e, acima de tudo, um atalho até uma eventual disputa de título. Atual número 13 do ranking, Paulo poderia voltar ao top 5 da categoria caso derrotasse De Ridder, quarto colocado. E, com seu apelo comercial e rivalidade estabelecida com o campeão Khamzat Chimaev, eventualmente 'furar a fila' de Nassourdine Imavov.

Mas para ter recusado o confronto ciente deste cenário, Borrachinha provavelmente não teria tempo hábil para bater o peso estabelecido. Peso-médio de grande porte, o mineiro pesa cerca de 100 kg em 'off'. Seja lá qual razão motivou a recusa, fato é que Paulo abriu caminho para o UFC procurar outra opção de adversário para Reinier, que agora medirá forças contra Brendan Allen no show sediado no Canadá.

