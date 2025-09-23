Reformulação na base do Flamengo passa por tolerância zero com indisciplina

Topo

Autor do gol do título do Flamengo no Mundial sub-20 de 2024, Felipe Teresa teve o contrato rescindido por questões disciplinares - Thiago Ribeiro/AGIF
Bruno Braz
23/09/2025 05h30

Após trocas na diretoria e comissões técnicas, o Flamengo tem dado um novo passo em sua reformulação nas categorias de base tendo como norte a tolerância zero com a indisciplina e os comportamentos indesejados no dia a dia no Ninho do Urubu.

Saídas dão o recado

Ontem o Rubro-Negro rescindiu o contrato do atacante Filipe Teresa, de 19 anos, autor do gol do título mundial sub-20 de 2024. O clube ainda não se manifestou oficialmente, mas o UOL apurou que a questão disciplinar foi o principal motivo para o litígio com o atleta que tinha contrato até 1º de julho de 2026.

Anteriormente, o goleiro Lucas Furtado viveu uma situação parecida. A apuração do UOL é que ele demonstrou insatisfação por ter perdido a vaga de titular do sub-20 para Léo Nannetti e seu comportamento gerou incômodo internamente. Após isso, ele foi negociado com o Vitória de Guimarães, de Portugal.

Outro que viveu um desgaste com a diretoria foi Lorran. O meia-atacante, visto como uma promessa da base rubro-negra, não conseguiu se manter entre os profissionais, foi devolvido ao sub-20 e não chegou a um denominador comum com o Flamengo nas propostas que recebeu. Depois de muito ruído na relação, ele foi emprestado ao Pisa, da Itália, e fez seu primeiro gol no clube ontem, na derrota para o Napoli, por 3 a 2, pelo Campeonato Italiano.

Fla quer usar lideranças do elenco profissional como exemplo

Ainda dentro deste contexto de reformulação disciplinar da base, o Flamengo quer utilizar as lideranças do elenco profissional como um espelho para os jovens. Nomes como Danilo, Léo Ortiz, Jorginho, Saúl e Arrascaeta são alguns dos que estão sendo colocados como exemplos positivos em relação à postura profissional.

Em entrevista ao UOL dada no último dia 12, o diretor de futebol profissional, José Boto, destacou o comportamento de Arrascaeta e como o perfil dos atletas também tem sido algo rigorosamente analisado pelo Flamengo nas contratações:

O Arrascaeta é um exemplo para todos nós das horas que dedica ao clube, a ele próprio para que esteja bem, para que faça uma temporada como esta. Ele é um dos primeiros a chegar, um dos últimos a ir embora porque faz um trabalho extra... E é este tipo de jogador que nós queremos no clube. É este tipo de jogador que nós também vamos buscar. Não são só as qualidades técnico-táticas, mas também a mentalidade.
José Boto, ao UOL

