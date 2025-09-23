Reforma de São Januário: Vasco amplia prazo de opção de compra para empresa

Enquanto a Prefeitura do Rio de Janeiro não concede o chamado "Termo de Transferência", o Vasco decidiu por ampliar o prazo de opção de compra do potencial construtivo de São Januário dado à empresa SOD Capital. Será com a venda deste mecanismo municipal que o Cruzmaltino financiará sua reforma e modernização do estádio.

O que aconteceu

O UOL apurou que o novo prazo de exclusividade é até 12 de dezembro de 2025. O anterior, que foi de 60 dias, expirou no último dia 15.

A SOD Capital sinalizou ao clube que exercerá a compra, mas ainda não efetuou o pagamento. O Cruzmaltino se mostra tranquilo que tão logo saia o Termo de Transferência da Prefeitura, a conclusão da venda acontecerá.

O clube também entende que a burocracia para que o município forneça o documento exige tempo. Além disso, o Vasco deu entrada na Prefeitura somente no dia 19 de agosto.

O banco Genial tem sido o parceiro do Cruzmaltino na intermediação do negócio. A intenção é a de que a SOD Capital compre 250 mil m² e uma outra empresa compre os outros 30 mil m² que contemplam o potencial construtivo de São Januário.

O Vasco estime arrecadar mais de R$ 500 milhões na negociação. Há cláusulas expressas pela Prefeitura de que o clube só pode utilizar esta verba exclusivamente para a reforma do estádio.

Outra empresa sinaliza com pagamento imediato

O UOL apurou que, em meio à espera pelo Termo de Transferência da Prefeitura, o Vasco recebeu oferta de uma outra empresa disposta a comprar o mesmo m² da SOD Capital. A companhia, inclusive, sinalizou um pagamento imediato, mas o clube não quis abrir conversa por ter ampliado o prazo de exclusividade com a primeira interessada.

O terreno em questão onde a SOD Capital quer aplicar o potencial construtivo de São Januário é de propriedade privada e fica no bairro da Barra da Tijuca, na região Sudoeste (RJ). Este é o único local capaz de receber todo o m² disponibilizado do estádio vascaíno.

O que é potencial construtivo?

O potencial construtivo refere-se à capacidade máxima de construção permitida em um terreno ou propriedade, conforme estabelecido pelas normas urbanísticas e legislação local. Ele define os limites de aproveitamento de uma área, como a quantidade de metros quadrados que podem ser construídos, a altura máxima dos edifícios, o número de pavimentos e outras características que impactam o desenvolvimento de um projeto arquitetônico.

A venda de potencial construtivo ocorre quando o proprietário de um terreno transfere para outro interessado o direito de construir além do que está sendo utilizado. Essa prática é comum em áreas onde o potencial construtivo não foi totalmente aproveitado pelo proprietário original, permitindo que terceiros utilizem essa capacidade para novos projetos.