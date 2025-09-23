Topo

Racing domina, vence Vélez de novo e pode pegar Fla na semi da Libertadores

Solari, já nos minutos finais, foi o responsável por sacramentar o 1 a 0 no El Cilindro Imagem: Rodrigo Valle/Getty Images
Bruno Madrid
do UOL

Do UOL, em São Paulo

23/09/2025 20h53

O Racing sequer precisou usar a vantagem construída fora de casa no jogo de ida, bateu o Vélez Sarsfield de novo, mais uma vez por 1 a 0, e tornou-se o primeiro time a carimbar vaga na semifinal da Libertadores. O duelo no El Cilindro, em Avellaneda, teve duas bolas na trave por parte dos mandantes e acabou com gol de Solari.

O time de Gustavo Costas pode encarar o Flamengo na próxima fase do torneio. Os cariocas encaram, na quinta, o Estudiantes em La Plata após vitória por 2 a 1 no Maracanã. Quem avançar, medirá forças com os já classificados.

O outro lado da chave ainda tem River Plate, Palmeiras, LDU e São Paulo, que também lutam pela sobrevivência na Libertadores entre amanhã e quinta.

Quem precisava do resultado mesmo?

O Racing não entrou em campo com o "regulamento embaixo do braço" e instalou uma blitz em um desligado Vélez desde o início da partida. Mesmo com a vantagem no placar agregado, a equipe fez valer o uso de sua torcida e só não balançou as redes antes do intervalo porque a trave — e Marchiori — apareceram. Os visitantes, por outro lado, sequer chutou no gol.

Na etapa final, o time de Guillermo Schelotto até acordou e ficou por centímetros de marcar em uma lambança de Cambeses, mas voltou a ser neutralizado dentro do El Cilindro e, depois de ser ajudado mais uma vez pela trave, acabou vazado já nos minutos finais.

Como foi o jogo

O duelo demorou apenas quatro minutos para esquentar e contar com polêmica de arbitragem: em meio a um cruzamento para a área do Vélez em cobrança de falta, Adrián Martínez tomou dois trancos consecutivos do zagueiro Gómez e pediu pênalti. O juiz até aplicou cartão amarelo ao defensor, mas não assinalou infração para os donos da casa. O motivo? O atacante estava em posição de impedimento na hora do lançamento.

A frustração com o árbitro não impediu o Racing de continuar atacando, e Marchiori precisou trabalhar. Primeiro, o goleiro espalmou chute de Almendra, e depois engatou duas defesas seguidas em escanteios dos mandantes.

O Vélez não conseguiu sair da pressão e, aos 31 minutos, tomou uma bola na trave: Solari recebeu na ponta esquerda, encontrou espaço cortando para o meio e caprichou na batida, mas viu o camisa 1 da equipe adversária dar um leve desvio antes de a bola tocar no poste e sair para a linha de fundo.

O Vélez acordou no 2º tempo a partir das substituições de Guillermo Schelotto, que mexeu no meio de campo ao colocar Andrada e Lanzini — o ex-Fluminense, aliás, assustou em sua primeira participação.

Sem medo de arriscar, os visitantes passaram a incomodar Cambeses e, por centímetros, o placar não foi alterado aos 17 minutos: em chute de Machuca, o goleiro se atrapalhou na hora da defesa, mas conseguiu tirar a bola ainda em cima da linha. O gol chegou a ser validado pela arbitragem, mas o VAR interveio e cancelou o lance.

Cambeses se atrapalhou, mas conseguiu evitar gol por centímetros em Racing x Vélez pela Libertadores - Luis ROBAYO / AFP - Luis ROBAYO / AFP
Cambeses se atrapalhou, mas conseguiu evitar gol por centímetros em Racing x Vélez pela Libertadores
Imagem: Luis ROBAYO / AFP

O Racing voltou a controlar o jogo nos minutos finais — e, finalmente, marcou. Minutos depois de acertar a trave com Santiago Sosa, a equipe balançou as redes aos 36 minutos, quando Rojas fez fila pela ponta esquerda e cruzou para o meio da área, consagrando Solari e desafogando o El Cilindro: 1 a 0.

