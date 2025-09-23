Racing bate o Vélez e pega Flamengo ou Estudiantes na semi da Libertadores

Nesta terça-feira, o Racing venceu o Vélez Sarsfield por 1 a 0, no Estádio El Cilindro, com gol de Santiago Solari, e avançou para a semifinal da Copa Libertadores. O Racing já havia vencido o jogo de ida pelo mesmo placar, fora de casa.

Situação do confronto

Com o resultado, o Racing avançou para a semifinal da Copa Libertadores e enfrentará quem passar do duelo entre Flamengo e Estudiantes. O jogo será na quinta-feira, na Argentina. Na ida, os brasileiros venceram por 2 a 1. O Vélez Sarsfield, por sua vez, se despede da competição.

? Resumo do jogo

?RACING 1 x 0 VÉLEZ SARSFIELD?

? Competição: Quartas de final da Copa Libertadores



?? Local: Estádio El Cilindro, em Avellaneda



? Data: 23 de setembro de 2025 (terça-feira)



? Horário: 19h (de Brasília)

Gol

? Santiago Solari, aos 36? do 2ºT (Racing)

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de total domínio do Racing, que conseguiu criar diversas oportunidades de gol, mas parou em boas defesas do goleiro Tomás Marchiori. O Vélez, por sua vez, não ofereceu perigo na etapa inicial, porém deu um susto nos mandantes na volta do intervalo.

Aos 17 minutos da etapa complementar, Imanol Machuca chegou a marcar para o Vélez, mas o gol foi anulado após revisão do VAR.

O Racing reagiu e inaugurou o marcador aos 36, com Santiago Solari. Após cruzamento rasteiro pelo lado esquerdo do ataque de Gabriel Rojas, Solari apareceu dentro da área para concluir sem marcação e garantir a classificação aos donos da casa.

Próximos jogos

Racing

Racing x Independiente (10ª rodada do Campeonato Argentino)

(10ª rodada do Campeonato Argentino) Data e horário : 28/09/2025 (domingo), às 15h15

: 28/09/2025 (domingo), às 15h15 Local: Estádio El Cilindro, em Avellaneda

Vélez Sarsfield