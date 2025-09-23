Racing bate o Vélez e pega Flamengo ou Estudiantes na semi da Libertadores
Nesta terça-feira, o Racing venceu o Vélez Sarsfield por 1 a 0, no Estádio El Cilindro, com gol de Santiago Solari, e avançou para a semifinal da Copa Libertadores. O Racing já havia vencido o jogo de ida pelo mesmo placar, fora de casa.
Situação do confronto
Com o resultado, o Racing avançou para a semifinal da Copa Libertadores e enfrentará quem passar do duelo entre Flamengo e Estudiantes. O jogo será na quinta-feira, na Argentina. Na ida, os brasileiros venceram por 2 a 1. O Vélez Sarsfield, por sua vez, se despede da competição.
? Resumo do jogo
?RACING 1 x 0 VÉLEZ SARSFIELD?
? Competição: Quartas de final da Copa Libertadores
?? Local: Estádio El Cilindro, em Avellaneda
? Data: 23 de setembro de 2025 (terça-feira)
? Horário: 19h (de Brasília)
Gol
? Santiago Solari, aos 36? do 2ºT (Racing)
Como foi o jogo
O primeiro tempo foi de total domínio do Racing, que conseguiu criar diversas oportunidades de gol, mas parou em boas defesas do goleiro Tomás Marchiori. O Vélez, por sua vez, não ofereceu perigo na etapa inicial, porém deu um susto nos mandantes na volta do intervalo.
Aos 17 minutos da etapa complementar, Imanol Machuca chegou a marcar para o Vélez, mas o gol foi anulado após revisão do VAR.
O Racing reagiu e inaugurou o marcador aos 36, com Santiago Solari. Após cruzamento rasteiro pelo lado esquerdo do ataque de Gabriel Rojas, Solari apareceu dentro da área para concluir sem marcação e garantir a classificação aos donos da casa.
Próximos jogos
Racing
- Racing x Independiente (10ª rodada do Campeonato Argentino)
- Data e horário: 28/09/2025 (domingo), às 15h15
- Local: Estádio El Cilindro, em Avellaneda
Vélez Sarsfield
- Vélez Sarsfield x Tucuman (10ª rodada do Campeonato Argentino)
- Data e horário: 29/09/2025 (segunda-feira) às 20h
- Local: Estádio El Cilindro, em Avellaneda