Quinto lugar na Bola de Ouro, Raphinha teve números melhores que Dembélé e Yamal na última temporada

Em cerimônia realizada em Paris, nesta segunda-feira, a revista France Football coroou o atacante Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, com a tradicional Bola de Ouro. O jogador de 28 anos bateu Lamine Yamal e Raphinha, atletas do Barcelona que também eram cotados para o prêmio.

Por sua vez, a colocação de Raphinha gerou muito debate nas redes sociais. O brasileiro, tido para muitos como o principal jogador do Barcelona na última temporada, ficou apenas na quinta colocação, atrás de Vitinha, do PSG, e Mohamed Salah, do Liverpool.

A Gazeta Esportiva destrinchou os números de Raphinha, que são melhores que o top 2 colocado à sua frente. Veja abaixo:

Antonio Pozo / Alamy Stock Photo

Mais jogos, mais gols e mais assistências

Primeiro a comparação com seu companheiro de clube, Lamine Yamal, que foi o segundo colocado da Bola de Ouro. O jovem de 18 anos foi muito importante na reta final da Liga dos Campeões e de La Liga, mas em toda a temporada, tem números bem abaixo em relação aos de Raphinha. As estatísticas contabilizam jogos pelo clube e seleção.

Jogos = Raphinha 64 x 62 Lamine Yamal

Gols = Raphinha 38 x 21 Lamine Yamal

Assistências = Raphinha 23 x 22 Lamine Yamal

O premiado Ousmane Dembélé também perde em todos os quesitos para o brasileiro. Entretanto, o francês foi campeão da Liga dos Campeões.

Jogos = Raphinha 64 x 60 Dembélé

Gols = Raphinha 38 x 37 Dembélé

Assistências = Raphinha 23 x 14 Dembélé

Independent Photo Agency / Alamy Stock Photo

Melhor brasileiro

A temporada de Raphinha, para efeito de comparação, é a melhor em números de um brasileiro na Europa nos últimos anos, com em relação a Neymar em 2014/15 pelo Barcelona, e Vinicius Júnior pelo Real Madrid em 2023/24.

Em seu melhor ano no Barça, Neymar conseguiu 51 jogos, 39 gols e dez assistências, enquanto Raphinha disputou 57 partidas, 34 gols e 22 assistências.

Por sua vez, Vinicius Júnior fica bem atrás de Raphinha. Em 2023/24, Vini fez 39 jogos, 24 gols marcados e nove assistências.