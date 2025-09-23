Quinto lugar na Bola de Ouro, Raphinha teve números melhores que Dembélé e Yamal na última temporada
Em cerimônia realizada em Paris, nesta segunda-feira, a revista France Football coroou o atacante Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, com a tradicional Bola de Ouro. O jogador de 28 anos bateu Lamine Yamal e Raphinha, atletas do Barcelona que também eram cotados para o prêmio.Por sua vez, a colocação de Raphinha gerou muito debate nas redes sociais. O brasileiro, tido para muitos como o principal jogador do Barcelona na última temporada, ficou apenas na quinta colocação, atrás de Vitinha, do PSG, e Mohamed Salah, do Liverpool.
A Gazeta Esportiva destrinchou os números de Raphinha, que são melhores que o top 2 colocado à sua frente. Veja abaixo:
Antonio Pozo / Alamy Stock Photo
Mais jogos, mais gols e mais assistências
Primeiro a comparação com seu companheiro de clube, Lamine Yamal, que foi o segundo colocado da Bola de Ouro. O jovem de 18 anos foi muito importante na reta final da Liga dos Campeões e de La Liga, mas em toda a temporada, tem números bem abaixo em relação aos de Raphinha. As estatísticas contabilizam jogos pelo clube e seleção.
- Jogos = Raphinha 64 x 62 Lamine Yamal
- Gols = Raphinha 38 x 21 Lamine Yamal
- Assistências = Raphinha 23 x 22 Lamine Yamal
O premiado Ousmane Dembélé também perde em todos os quesitos para o brasileiro. Entretanto, o francês foi campeão da Liga dos Campeões.
- Jogos = Raphinha 64 x 60 Dembélé
- Gols = Raphinha 38 x 37 Dembélé
- Assistências = Raphinha 23 x 14 Dembélé
Independent Photo Agency / Alamy Stock Photo
Melhor brasileiro
A temporada de Raphinha, para efeito de comparação, é a melhor em números de um brasileiro na Europa nos últimos anos, com em relação a Neymar em 2014/15 pelo Barcelona, e Vinicius Júnior pelo Real Madrid em 2023/24.
Em seu melhor ano no Barça, Neymar conseguiu 51 jogos, 39 gols e dez assistências, enquanto Raphinha disputou 57 partidas, 34 gols e 22 assistências.
Por sua vez, Vinicius Júnior fica bem atrás de Raphinha. Em 2023/24, Vini fez 39 jogos, 24 gols marcados e nove assistências.