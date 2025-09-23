Topo

Esporte

Quinto lugar na Bola de Ouro, Raphinha teve números melhores que Dembélé e Yamal na última temporada

23/09/2025 09h04

Em cerimônia realizada em Paris, nesta segunda-feira, a revista France Football coroou o atacante Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, com a tradicional Bola de Ouro. O jogador de 28 anos bateu Lamine Yamal e Raphinha, atletas do Barcelona que também eram cotados para o prêmio.

Por sua vez, a colocação de Raphinha gerou muito debate nas redes sociais. O brasileiro, tido para muitos como o principal jogador do Barcelona na última temporada, ficou apenas na quinta colocação, atrás de Vitinha, do PSG, e Mohamed Salah, do Liverpool.

A Gazeta Esportiva destrinchou os números de Raphinha, que são melhores que o top 2 colocado à sua frente. Veja abaixo:

Yamal e Raphinha fazem grande campanha na Champions League pelo Barcelona

Antonio Pozo / Alamy Stock Photo

Mais jogos, mais gols e mais assistências

Primeiro a comparação com seu companheiro de clube, Lamine Yamal, que foi o segundo colocado da Bola de Ouro. O jovem de 18 anos foi muito importante na reta final da Liga dos Campeões e de La Liga, mas em toda a temporada, tem números bem abaixo em relação aos de Raphinha. As estatísticas contabilizam jogos pelo clube e seleção.

  • Jogos = Raphinha 64 x 62 Lamine Yamal

  • Gols = Raphinha 38 x 21 Lamine Yamal

  • Assistências = Raphinha 23 x 22 Lamine Yamal

O premiado Ousmane Dembélé também perde em todos os quesitos para o brasileiro. Entretanto, o francês foi campeão da Liga dos Campeões.

  • Jogos = Raphinha 64 x 60 Dembélé

  • Gols = Raphinha 38 x 37 Dembélé

  • Assistências = Raphinha 23 x 14 Dembélé

Dembélé é uma das principais esperanças do PSG na Champions League

Independent Photo Agency / Alamy Stock Photo

Melhor brasileiro

A temporada de Raphinha, para efeito de comparação, é a melhor em números de um brasileiro na Europa nos últimos anos, com em relação a Neymar em 2014/15 pelo Barcelona, e Vinicius Júnior pelo Real Madrid em 2023/24.

Em seu melhor ano no Barça, Neymar conseguiu 51 jogos, 39 gols e dez assistências, enquanto Raphinha disputou 57 partidas, 34 gols e 22 assistências.

Por sua vez, Vinicius Júnior fica bem atrás de Raphinha. Em 2023/24, Vini fez 39 jogos, 24 gols marcados e nove assistências.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

UFC encaminha Marco Túlio vs Christian Duncan para novembro, em Las Vegas

Pai de Lamine Yamal vê injustiça no resultado da Bola de Ouro: "Algo muito estranho aconteceu aqui"

Neymar 'corneta' Raphinha em 5º na Bola de Ouro: 'Sacanagem demais'

Internacional avança para fechar com Luís Zubeldía, ex-São Paulo

Arsenal perde terceiro jogador no setor ofensivo por lesão; confira

'Decisão esperada e positiva', diz Rafael Siviero sobre pausa de Bia Haddad

Quinto lugar na Bola de Ouro, Raphinha teve números melhores que Dembélé e Yamal na última temporada

Pai de Lamine Yamal critica escolha da Bola de Ouro: 'Dano moral'

Napoli anuncia a renovação do atacante Politano; veja detalhes

Liverpool x Southampton: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa da Liga Inglesa

Grêmio x Santos: veja onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão sub-17