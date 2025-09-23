Presidente do Barcelona, Laporta espera conseguir voltar a jogar no Camp Nou neste domingo

Em meio a muitas indefinições, o retorno do Barcelona ao Camp Nou parece estar cada vez mais perto. O presidente do Barça, Joan Laporta, afirmou que na tarde desta terça-feira a Prefeitura de Barcelona deve decidir se dará o sinal verde para que o clube volta a atuar em sua casa no próximo domingo, contra a Real Sociedad, para um público de cerca de 27.000 pessoas.

Enhorabona Aitana, Lamine, Vicky i Ewa! Molt feliç de veure com el treball en equip us impulsa a aconseguir grans reconeixements individuals. Grans representants, com tots els nominats i nominades del Barça, dels valors i els pilars del barcelonisme amb talent, esforç i... pic.twitter.com/kBGCDh8hh2 ? Joan Laporta Estruch (@JoanLaportaFCB) September 23, 2025

Além disso, Laporta disse que "LaLiga e a UEFA nos disseram que o campo do Camp Nou está apto para receber jogos". Caso a prefeitura não conceda a licença, o Barcelona deve jogar a sexta rodada do Campeonato Espanhol no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Montjuic.

"A LaLiga e a UEFA disseram que o campo está pronto para jogar, e hoje há uma reunião da Prefeitura para realizar outra inspeção às 16h, e estamos aguardando ansiosamente. Onde jogaremos no domingo? Avaliaremos com base no que nos disserem. Precisamos da autorização de primeira ocupação hoje, mas se não a tivermos, decidiremos se jogamos no Estádio Olímpico ou no Estádio Johan Cruyff. Tudo aponta para o estádio Lluís Companys, onde também jogaremos a partida da Liga dos Campeões contra o PSG", afirmou Laporta em entrevista à Rádio RAC1.

Judit Cartiel / FC Barcelona

Razões econômicas

O presidente do Barcelona afirmou querer voltar o mais rápido possível ao Camp Nou por muitas razões, entre elas, motivos esportivos e econômicos.

"Queremos voltar por razões esportivas e econômicas. Entregamos o Certificado de Conclusão de Obras e o certificado da Dekra, a entidade que deve avaliar a segurança. Também temos a avaliação do corpo de bombeiros e do departamento de meio ambiente, tudo é positivo. A bola está com a Prefeitura. Precisamos da licença por razões esportivas e econômicas. Hoje a imprensa verá as instalações", concluiu o presidente.

O Camp Nou está fechado para reforma desde 2023. O último duelo do Barcelona no estádio foi na vitória contra o Mallorca por 3 a 0, em maio daquela temporada, por La Liga.