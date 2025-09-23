Portuguesa anuncia ídolo Marco Antonio como novo coordenador de futebol

A Portuguesa anunciou, nesta terça-feira, uma importante alteração em seu departamento de futebol. Ídolo e referência do clube, Marco Antonio, agora, passa a exercer uma nova função dentro do organograma rubro-verde, sendo o coordenador de futebol.

Com a nova atribuição, Marco Antonio estará ainda mais presente no dia a dia da comissão técnica e dos atletas, atuando como elo direto entre elenco, comissão e diretoria. A função amplia o trabalho que ele já desenvolvia com monitoria individualizada e suporte comportamental, reforçando a integração e fortalecendo o ambiente de trabalho.

"Tenho muito orgulho de continuar contribuindo com a Portuguesa neste novo desafio. É uma função que me permite estar ainda mais próximo dos atletas e da comissão técnica, entendendo as necessidades de cada um e ajudando a criar as melhores condições possíveis para o desempenho coletivo", explicou Marco para depois completar.

"O trabalho de acompanhamento individualizado e suporte comportamental segue sendo parte fundamental da minha rotina, mas agora com a responsabilidade adicional de aproximar todas as áreas do futebol em prol de um único objetivo: ver a Portuguesa sempre mais forte", finalizou o novo coordenador rubro-verde.

Para o Vice-Presidente de futebol da Portuguesa, Tadeu de Oliveira Júnior, o perfil de Marco Antonio é o ideal para o momento do clube e para os desafios da próxima temporada.

"O Marco simboliza o DNA que a SAF busca: vitorioso por onde passou, especialmente aqui na Portuguesa. É um profissional com raízes no clube e que representa o espírito de reconstrução e resgate que estamos vivendo. Ele será fundamental não apenas na interação com os atletas, mas também em questões técnicas, como a escolha do novo treinador e na formação do elenco para a temporada 2026. Marco é um ex-atleta que se preparou para essa nova função e temos convicção de que será uma peça importante nesse processo de reconstrução", destacou Tadeu.

Marco já inicia de imediato suas atividades como coordenador de futebol, atuando ativamente na preparação da Portuguesa para a temporada 2026.