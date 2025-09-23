Pizzas em campo: bar e Portuguesa explicam como 'engoliram' time de Romário

Sabe aquele bordão que diz que, de vez em quando, o "feitiço vira contra o feiticeiro"? Foi o que ocorreu em América-RJ x Portuguesa-RJ, tradicionais times cariocas que protagonizaram a final da Copa Rio nos últimos dois finais de semana. Depois de torcedores do clube presidido por Romário bradarem que "portuguesa é pizza" na vitória de 1 a 0 na ida, a equipe da Ilha do Governador deu um saboroso troco: garantiu o título ao cravar 2 a 0 em casa e, de quebra, utilizou a iguaria italiana dentro do Estádio Luso-Brasileiro.

A pizza da discórdia

O ato de usar pizzas na decisão partiu do presidente da Portuguesa, Marcelo Barros, e do diretor de marketing do clube, André Oliveira. Os dois chegaram a um consenso durante uma reunião ocorrida ainda no meio da semana passada.

O Brazuca Bar, parceiro de longa data da Lusa, foi o único "elemento externo" a saber da ideia, que não vazou até o dia da final. Leandro Dias, proprietário do gastrobar (que também é pizzaria) localizado na Ilha do Governador, explicou ao UOL a missão do estabelecimento fundado em 2005.

Temos uma parceria há tempos. Sempre fornecemos, no fim de cada jogo, pizzas aos jogadores para repor as energias -- eles têm a recomendação de comer massa. Na parceria, a Portuguesa faz divulgações do Brazuca. Eu e o André estávamos fazendo a programação das pizzas quando falamos sobre a ideia de mostrar ao América que a Portuguesa não é pizza: é clube de tradição. No meio da conversa, falamos: 'vamos, inclusive, entrar em campo com as pizzas se ganharmos'.

Leandro Dias, ao UOL

A encomenda tradicional de 15 pizzas ganhou um incremento: seis unidades a mais, todas no sabor portuguesa. O objetivo era claro: fazer valer o futebol raiz na Copa Rio.

Uma delas, inclusive, mexeu até com a programação do Brazuca, que precisou "se virar nos 30" a partir de uma iniciativa do presidente.

Neste jogo, pedi uma pizza às 16h. O Leandro precisou se virar e ter um pizzaiolo para que ela, às 17h40, estivesse na mão do presidente [o jogo começava às 18h]. Posteriormente, buscamos o restante das pizzas: as 15 normais e as cinco extras.

André Oliveira, ao UOL

Marcelo Barros não esperou o jogo acabar para exibir as pizzas. Pelo contrário: usou, na preleção, uma unidade para motivar os atletas — com direito a mordidas e até amassos na iguaria, gerando a reação esperada imediatamente.

Fiquei engasgado. A torcida do América sacaneou muito a gente. É do jogo, faz parte, mas a gente tinha que reagir e fazer o grupo ter confiança suficiente para levantar o troféu. Eu pensei em usar aquilo como uma ferramenta para motivar eles. Era pegar a pizza e mostrar que eles seriam engolidos se não houvesse atitude vencedora.

Marcelo Barros, ao UOL

Deu certo: a Portuguesa, com direito a gol nos acréscimos, venceu por 2 a 0 e garantiu o título da Copa Rio. A conquista, aliás, deixou a equipe equipe confirmada na Série D em 2026.

O apito final concretizou a tão aguardada ideia: pizzas do Brazuca foram distribuídas, e os atletas fizeram a festa comendo os itens (no sabor portuguesa, é claro) dentro do Luso-Brasileiro.

Quando saiu o resultado, apareço no vídeo entregando as primeiras pizzas aos jogadores. Na hora, eles assimilaram, e isso fez com que o vídeo se tornasse viral.

André Oliveira

De alguma forma, conseguimos motivar eles. Ou a gente amassava eles ou seríamos engolidos.

Marcelo Barros