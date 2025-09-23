Polonês sobe o tom e questiona credenciais de Do Bronx: 'Com medo de um grappler'

Desde que Rafael Fiziev, lesionado, saiu da luta principal do UFC Rio, programado para o dia 11 de outubro, o posto de adversário de Charles Oliveira tem sido disputado por diversos atletas. Mas talvez o mais motivado e enfático no interesse de competir na 'Cidade Maravilhosa' seja Mateusz Gamrot. Número 8 do ranking dos pesos-leves (70 kg), o polonês subiu o tom e passou a provocar diretamente 'Do Bronx', de olho na vaga como seu próximo oponente.

Através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Gamrot usou um recorde de Charles contra ele mesmo. Segundo o polonês, o ex-campeão, dono da marca de maior número de finalizações no UFC, não deveria ter receio em enfrentar um adversário especialista em grappling - que é o caso de Mateusz. Com uma charge que retrata os dois, 'Gamer', como é conhecido, indicou que Do Bronx estaria com medo de enfrentá-lo.

"O leão (Do Bronx) detém o recorde de mais finalizações no chão na história do UFC, (mas) ele tem medo de aceitar (a luta) com um grappler (risos)", escreveu Mateusz, em sua conta oficial do 'X' (antigo Twitter).

Nomes cogitados

Além de Gamrot, outros dois atletas que compõem o ranking dos leves foram ventilados como possibilidades para Do Bronx no UFC Rio: Benoit St-Denis e Renato 'Moicano'. As negociações com o francês e o brasileiro, porém, não foram adiante. Recentemente, um trio de brasileiros, atentos à situação, também se colocou à disposição para encarar Charles. Mesmo de categorias diferentes, Diego Lopes e Vinícius 'Lok Dog' revelaram que aceitariam a oferta. Já 'Netto BJJ', da mesma divisão, também ergueu o braço caso seus serviços sejam necessários.

Indefinição

Até o momento, a organização ainda não confirmou um novo oponente para Do Bronx. Internamente, a intenção é mantê-lo no card do Rio de Janeiro, especialmente por sua forte ligação com os fãs brasileiros e pela importância de sua presença em um evento no país.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Mateusz Gamrot (@mateusz_gamrot)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok