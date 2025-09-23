Paulo Borrachinha deixa rivalidade de lado e aconselha Jean Silva após derrota no UFC

A inesperada rivalidade entre Paulo Costa e Jean Silva parece ter dado uma trégua nos últimos dias. Depois de trocarem farpas quase que diariamente antes da participação do peso-pena (66 kg) no Noche UFC, no último dia 13 de setembro, os dois lutadores brasileiros pisaram no freio nas provocações, e 'Borrachinha', inclusive, concordou em 'aconselhar' seu desafeto.

Questionado pelo canal 'Full Violence' se teria algum conselho ao compatriota, Paulo Borrachinha indicou o que faria se estivesse na pele de Jean Silva neste momento. Vale lembrar que o peso-pena foi alvo de muitas críticas após sofrer sua primeira derrota no Ultimate, para Diego Lopes, na luta principal do Noche UFC - principalmente por ter se comportado de forma extremamente confiante e adotado uma postura provocadora antes do duelo contra o brasileiro radicado no México.

"Tente se encontrar. Reflita profundamente sobre quem você realmente é, sabe? E não escute outras vozes. Agora tem centenas de milhares de vozes ao mesmo tempo. Seja honesto com você mesmo e se cerque das pessoas - as poucas pessoas - que realmente gostam de você", aconselhou Borrachinha.

Rixa pode gerar luta?

Ainda que um combate entre os desafetos seja extremamente improvável, especialmente pela enorme diferença de tamanho entre os dois, já que o peso-pena Jean Silva compete com quase 20 kg a menos do que Paulo Borrachinha, lutador dos médios (84 kg), a rixa criada pelos dois pode, sim, gerar uma luta no futuro.

Isso porque a equipe 'Fighting Nerds', de Jean, conta com Caio Borralho na elite da divisão até 84 kg. Caso 'compre a briga' do parceiro de treinos, 'The Natural' poderia promover um duelo de ranqueados repleto de animosidade e expectativa dos fãs contra Borrachinha.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok