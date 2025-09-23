Palmeiras x River Plate: veja quantos ingressos foram vendidos para o jogo decisivo da Libertadores

O Palmeiras terá o Allianz Parque cheio para o jogo contra o River Plate, pela volta das quartas de final da Copa Libertadores. A bola rola nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília). Conforme a última parcial divulgada pelo clube, 35.500 bilhetes já foram vendidos.

Situação do confronto

A torcida palmeirense chega empolgada para o duelo. O time comandado pelo técnico Abel Ferreira vem de nove jogos de invencibilidade na temporada e tem a vantagem no mata-mata depois de vencer os argentinos por 2 a 1, em Buenos Aires. Gustavo Gómez e Vitor Roque balançaram a rede.

Assim, o Palmeiras depende apenas de um empate para avançar. Em caso de derrota por um gol de diferença, o jogo vai para os pênaltis. Uma vitória do River por dois de diferença elimina o Alviverde.

Quem avançar enfrenta o vencedor de LDU x São Paulo. No primeiro jogo, o time equatoriano levou a melhor sobre o Tricolor, em Quito, pelo placar de 2 a 0.

Como comprar e valores dos ingressos para Palmeiras x River

Os ingressos para Palmeiras x River Plate estão à venda no site www.ingressospalmeiras.com.br. Para acessar o estádio, em todos os setores, o torcedor precisa cadastrar o reconhecimento facial antes da compra.

Geral Norte: R$100,00 (inteira) e R$50,00 (meia-entrada)



Gol Norte: R$220,00 (inteira) e R$110,00 (meia-entrada)



Gol Sul: R$340,00 (inteira) e R$170,00 (meia-entrada)



Central Leste: R$400,00 (inteira) e R$200,00 (meia-entrada)



Central Oeste: R$420,00 (inteira) e R$210,00 (meia-entrada)



Superior Norte: R$280,00 (inteira) e R$140,00 (meia-entrada)



Superior Sul: R$280,00 (inteira) e R$140,00 (meia-entrada)



Superior Leste: R$300,00 (inteira) e R$150,00 (meia-entrada)



Superior Oeste: R$300,00 (inteira) e R$150,00 (meia-entrada)

A campanha do Palmeiras na Libertadores

O Palmeiras defende sua invencibilidade na competição. O time comandado pelo técnico Abel Ferreira tem oito vitórias e um empate. Depois de avançar com 100% de aproveitamento na fase de grupos, eliminou o Universitario-PER, por 4 a 0 no agregado.