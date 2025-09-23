Topo

Esporte

Palmeiras x River Plate: veja onde assistir ao vivo à volta das quartas da Libertadores

23/09/2025 07h00

O Palmeiras enfrenta o River Plate, na noite desta quarta-feira, pela volta as quartas de final da Copa Libertadores. A partida decisiva está marcada para acontecer a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira venceu o jogo de ida por 2 a 1, no Monumental, na Argentina.

Onde assistir a Palmeiras x River Plate ao vivo?

  • TV: Globo (TV aberta), getv (Youtube), ESPN (TV fechada) e Disney+ (Streaming)

  • Você também pode acompanhar todos os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Palmeiras x River Plate: como chegam as equipes?

Depois de abrirem a decisão das quartas, que terminou com vantagem do Palmeiras, as equipes voltaram as atenções aos campeonatos nacionais.

No sábado, o Palmeiras vence o Fortaleza por 4 a 1, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Abel Ferreira entrou em campo com time reserva, pensando no confronto decisivo. Os gols foram marcados por Raphael Veiga, Andreas Pereira (duas vezes) e Ramón Sosa.

O River Plate, por sua vez, também entrou em campo com uma equipe reserva e perdeu por 2 a 0 do Atlético Tucumán, pela nona rodada do Campeonato Argentino. A equipe de Marcelo Gallardo entra em campo precisando reverter a derrota da ida.

Arbitragem de Palmeiras x River Plate

Árbitro: Andres Matonte (URU)

Assistentes: Nicolas Taran e Andres Nievas (URU)

VAR: Christian Ferreyra (URU)

