Palmeiras x River Plate: onde assistir ao vivo, prováveis escalações e arbitragem das quartas da Libertadores
Palmeiras e River Plate definem, nesta quarta-feira, um dos classificados à semifinal da Copa Libertadores. As equipes se enfrentam pela volta das quartas de final, no Allianz Parque, a partir das 21h30 (de Brasília).
Situação do confronto
A equipe de Abel Ferreira entra em campo com a vantagem obtida na ida. Na Argentina, o time brasileiro superou os donos da casa por 2 a 1, com gols de Gustavo Gómez e Vitor Roque. Assim, o Palmeiras depende apenas de um empate para avançar. Em caso de derrota por um gol de diferença, o jogo vai para os pênaltis. Uma vitória do River por dois de diferença elimina o Alviverde.
Onde assistir a Palmeiras x River Plate ao vivo?
- TV: Globo (TV aberta) e ESPN (TV fechada)
- Youtube: getv
- Streaming: Disney+
- Você também pode acompanhar todos os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.
Como o Palmeiras chega ao confronto?
O Palmeiras busca manter sua boa fase em 2025 e confirmar a ida à semifinal da Libertadores. Com 100% de aproveitamento na fase de grupos, o Verdão soma oito vitórias e um empate no torneio. Nas oitavas de final, eliminou o Universitario-PER por 4 a 0 no agregado.
No fim de semana, a equipe alviverde venceu o Fortaleza por 4 a 1, no Allianz Parque, pela 24ª rodada do Brasileirão. Neste confronto, Abel Ferreira mandou a campo um time reservas. O único titular contra River e Fortaleza foi o goleiro Weverton.
Desfalques, dúvidas e retornos
A única baixa é o atacante Paulinho, que se recupera de cirurgia na perna direita e só deve retornar aos gramados em 2026. O lateral direito Khellven sofreu um trauma no pé no jogo de ida e foi desfalque contra o Fortaleza, no fim de semana, pelo Brasileirão. O camisa 12 participou de atividades no campo, mas deve começar no banco.
O zagueiro Bruno Fuchs e o meio-campista Allan estão pendurados. Sendo assim, se forem advertidos contra o River, viram baixa para o primeiro jogo da semifinal.
Como o River Plate chega ao confronto?
O River Plate entra em campo precisando reverter a derrota no jogo de ida. O revés do primeiro jogo das quartas foi o primeiro dos argentinos na Libertadores. No torneio, a equipe comandada por Marcelo Gallardo acumula três vitórias, cinco empates e uma derrota. Nas oitavas de final, eliminou o Libertad-PAR, nos pênaltis, após empatar os duelos de ida e volta.
No fim de semana, os argentinos entraram em campo pelo Campeonato Argentino. Com um time reserva, a equipe do técnico Marcelo Gallardo perdeu por 2 a 0 do Atlético Tucumán.
Desfalques, dúvidas e retornos
Para o duelo, o treinador argentino volta a ter à disposição o meio-campista Giuliano Galoppo, ex-São Paulo. O atleta, que foi expulso no confronto de volta das oitavas, cumpriu suspensão no jogo de ida. Enquanto isso, o atacante Sebástian Driussi, que saiu com dores do jogo contra o Palmeiras, não viajou para São Paulo.
Estatísticas
Palmeiras
56 jogos
35 vitórias, 13 empates e oito derrotas
94 gols marcados
41 gols sofridos
River Plate
43 jogos
20 vitórias, 19 empates e quatro derrotas
64 gols marcados
30 gols sofridos
Histórico de confronto entre Palmeiras e River Plate
River Plate e Palmeiras já se enfrentaram nove vezes. O Verdão tem vantagem sobre o time argentino, com quatro vitórias, contra duas dos argentinos, além de três empates. No mais recente, o Palmeiras bateu o rival por 2 a 1, no Mâs Monumental, em Buenos Aires.
Prováveis escalações
PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.
Técnico: Abel Ferreira
RIVER PLATE: Armani; Martínez Quarta, Juan Portillo, Lautaro Rivero e Gonzalo Montiel; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández e Giuliano Galoppo; Maximiliano Salas e Miguel Borja.
Técnico: Marcelo Gallardo
Arbitragem de Palmeiras x River Plate
Árbitro: Andres Matonte (URU)
Assistentes: Nicolas Taran e Andres Nievas (URU)
VAR: Christian Ferreyra (URU)
Próximos jogos de Palmeiras e River Plate
Depois de decidirem as quartas de final da Libertadores, Palmeiras e River Plate entram em campo para compromissos dos campeonatos nacionais.
Palmeiras
Jogo: Bahia x Palmeiras
Competição: Campeonato Brasileiro (25ª rodada)
Data e hora: 28 de setembro, às 16 horas (de Brasília)
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
River Plate
Jogo: River Plate x Deportivo Riestra
Competição: Campeonato Argentino (10ª rodada)
Data e hora: 28 de setembro, às 18 horas (de Brasília)
Local: Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires (ARG)
Ficha técnica de Palmeiras x River Plate
Jogo: Palmeiras x River Plate
Horário: às 21h30 (de Brasília)
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
Competição: Libertadores (volta das quartas de final)
Onde assistir: Globo (TV aberta), getv (Youtube) ESPN (TV fechada) e Disney+ (Streaming)