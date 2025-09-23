Palmeiras x Cuiabá: veja onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão sub-17
Líder confirmado, o Palmeiras fecha a primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-17 contra o Cuiabá, pela 19ª rodada, em duelo que acontece nesta terça-feira, às 15 horas (de Brasília), na Arena Barueri.
Onde assistir a Palmeiras x Cuiabá?
Youtube: TV Palmeiras/Sportingbet
Como chegam Palmeiras e Cuiabá para jogo?
O Palmeiras é o líder isolado do Campeonato Brasileiro sub-17, com 43 pontos conquistados, sete a mais que o vice-líder Athletico-PR. A equipe comandada por Artur Itiro, portanto já tem a liderança e a classificação às quartas de final garantida. São 18 partidas, com 14 vitórias, um empate e três derrotas. Na última rodada, venceu o Internacional por 2 a 0.
Enquanto isso, o Cuiabá apenas cumpre tabela e não tem mais chance de se classificar. O Dourado tem 13 pontos e ocupa o 17° lugar. Avançam às quartas de final apenas os oito primeiro colocados. A campanha do time mato-grossense tem duas vitórias, sete empates e nove derrotas. Na 17ª rodada, a equipe perdeu por 3 a 2 do Athletico-PR.
Arbitragem de Palmeiras x Cuiabá
Árbitro: Talita Ximenes de Freitas
Assistentes: Leonardo Tadeu Pedro e Felipe Camargo de Moraes