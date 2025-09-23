Palmeiras tenta reencontrar solidez defensiva para evitar reviver susto contra o River Plate

O Palmeiras tem uma semana decisiva na luta por uma vaga na semifinal da Libertadores. Nesta quarta-feira, o Verdão recebe o River Plate, no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), para jogo de volta das quartas de final. Com a vantagem obtida na ida, a equipe de Abel Ferreira busca reencontrar a "baliza a zero" (não sofrer gols) para não reviver sustos contra o time argentino.

A equipe palmeirense vem de boa sequência na temporada, com nove jogos de invencibilidade, com três vitórias consecutivas. O Verdão, porém, foi vazado nos quatro últimos, com um gol sofrido em cada um: Corinthians, Internacional, River Plate e Fortaleza.

Palmeiras quer evitar reviver drama da semi da Libertadores de 2020

Na edição de 2020, Palmeiras e River Plate decidiram uma vaga na final da Libertadores. O Palmeiras abriu 3 a 0 na ida e levou larga vantagem para o Allianz Parque. Em casa, o Verdão sofreu, perdeu por 2 a 0, mas conseguiu avançar. Depois, na final, o time brasileiro bateu o Santos e levou a taça.

Assim, com a vantagem, o time alviverde não quer repetir o sofrimento e espera confirmar a classificação de forma mais tranquila.

Situação do confronto

Com a vitória de 2 a 1 na ida, o Palmeiras precisa apenas de um empate para passar à semifinal da Libertadores. Em caso de vitória do River Plate por um gol de diferença, o confronto vai para os pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols classifica os argentinos.

Próximo jogo do Palmeiras

Palmeiras x River Plate (volta das quartas de final da Libertadores)



Data e hora: 24 de setembro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)



Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)